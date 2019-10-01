Голова Полтавської ОДА Синєгубов планує будівництво діагностичного центру Кременчуцького онкодиспансеру

Сегодня, 17:04 Просмотров: 323 Комментариев: 1

Олег Синєгубов також повідомив, що об'єднувати кременчуцький онкодиспансер з Полтавським не планується

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов вважає, що Кремепнчуцькому онкодиспансеру потрібен діагностичний центр і планує залучати на це кошти. Про це губернатор повідомив під час пресконференції, на якій пролунало й питання «Телеграфа». Щоправда, саме питання організатори пресконференції зачитали в урізаному вигляді. Ми ставили його так:

- Чи планується будівництво діагностичного центру Кременчуцького онкодиспансеру? Ситуація незрозуміла: у минулому році департамент містобудування та ЖКГ ОДА мав скасувати результати тендеру за вимогою Держаудитслужби та розірвати договір з підрядником ( Ця інформація є в ProZorro ). Та наразі в ProZorro немає інформації про те, що договір розірвано, новий тендер не оголошений. Чому?

Нагадаємо, тендер на будівництво діагностичного центру проводив департамент містобудування, архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА: ми писали по порушення під час закупівлі.

Пресслужба губернатора зачитала лише лише першу частину запитання — про будівництво.

Олег Синєгубов повідомив:

- Спочатку ми мали на меті об'єднати два онкодиспансери (Кременчуцький та Полтавський обласний — ред.) Проте від кременчужан надійшла велика кількість звернень стосовно того аби Кременчуцький онкодиспансер залишився окремим закладом.

Голова Полтавської ОДА запевнив, що Кременчуцький онкодиспансер залишиться окремим автономним закладом та повідомив про плани на його розвиток. За його словами, в області опрацьовують питання щодо будівництва діагностичного центру Кременчуцького онкодиспансеру. Але це будівництво дороговартісне, і розглядається декілька варіантів фінансування, у тому числі залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, Європейського інвестиційного банку та коштів місцевого самоврядування. Коли в області визначаться з джерелом фінансування, буде проведений тендер.

Про долю попереднього тендеру Олег Синєгубов не сказав (ця частина питання, на жаль, не була озвучена).

Як раніше писав «ТелеграфЪ», на сесії Полтавської облради 20 грудня 2019 року депутати ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів гривень на будівництво діагностичного центру Кременчуцького онкодиспансеру. Проте ці гроші — лише на папері і, судячи з сьогоднішніх відповідей голови ОДА, реальне фінансування ще шукають.