Полярник Олександр Савицький розповів кременчужанам, яка влітку температура повітря в Антарктиді

Сегодня, 17:27 Просмотров: 317

Біолог розповів про особливості життя українців в Антарктиді

26 лютого у приміщенні філії № 4 Кременчуцької Центральної бібліотечної системи для дорослих відбулася онлайн-зустріч з біологом Олександром Савицьким, який зимував в Антарктиді. Олександр Савицький був у складі ХХІ української антарктичної експедиції, яка тривала протягом 2016-2017 років.





Джерело: uac.gov.ua





Біолог-дослідник спілкувався з кременчужанами з київської бібліотеки. Ця онлайн-зустріч відбулася за ініціативи в.о. КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі Плавні» Надії Гальченко.









Серед іншого Олександр Савицький розповів, як зимують українці на станції «Академік Вернадський». Як правило, на станції перебуває 12 людей. Близько половини делегації складають люди, що забезпечують функціонування станції, а інша половина - це науковці: 2 геофізика, 2 біологи, 2 метеорологи, 1 озонометрист.





Джерело: Гугл-мапи





Найближче до українців знаходиться американська дослідницька станція, за 70 кілометрів.





Також зайшла мова про пори року. Весна та літо в Антарктиді триває від листопада по лютий. На островах, ті що ближче до Південної Америки, цього року був зареєстрований рекорд +20 тепла. Зазвичай температура не перевищує +10 градусів.





Олександр Савицький розповів й про наслідки зміни клімату. Наприклад, перші українські полярники застали температуру -45 градусів. Під час зимівлі Олександра температурний мінімум був на рівні -30...-35 градусів.