Невідомі «футболісти» забили шахістам в дев'ятку

Сегодня, 11:33 Просмотров: 823 Комментариев: 1

Поле зі штучним покриттям ще не здали в експлуатацію

19 січня, на Водохреща, невідомі «футболісти», граючи на новому полі, зарядили м'ячем у вікно. Про це редакції «Телеграфу» повідомив директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв. Решітка на вікні зупинила м'яч й шахово-шашковий клуб обійшовся лише одним розбитим склом. До правоохоронних органів керівництво клубу не зверталося.





- Минулої неділі відбулося те, що і повинно було відбутися - шаховий клуб «Каїсса» отримав м'яч в «дев'ятку», але не футбольних воріт, а своїх вікон. А перед цим м'яч тричі потрапляв у поперечину, тобто в віконну палітурку. Це напевно не останній снайперський удар, адже футбольні ворота є, а захисної сітки для проїжджої частини дороги немає, і вже немає будівельного вагончика біля поля... А шахове життя клубу не переривалася на свята, - зазначив Володимир Груздєв.









Ми звернулися за коментарем до керівника Кременчуцького міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Владислава Мізіна, який є замовником будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям.









Владислав Мізін зазначив, що майданчик ще не введений в експлуатацію. Й за умовами там запланована сітка, яка має огородити від вильоту м'яча за межі майданчика.