Невідомі «футболісти» забили шахістам в дев'ятку

19 січня, на Водохреща, невідомі «футболісти», граючи на новому полі, зарядили м'ячем у вікно. Про це редакції «Телеграфу» повідомив директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв. Решітка на вікні зупинила м'яч й шахово-шашковий клуб обійшовся лише одним розбитим склом. До правоохоронних органів керівництво клубу не зверталося.
Ми звернулися за коментарем до керівника Кременчуцького міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Владислава Мізіна, який є замовником будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям.
Владислав Мізін зазначив, що майданчик ще не введений в експлуатацію. Й за умовами там запланована сітка, яка має огородити від вильоту м'яча за межі майданчика.