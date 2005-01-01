Кременчуг, Украина, Мир

Новий законопроєкт: на рахунках українців пропонують накопичувати 1% від видобутку корисних копалин

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 399 Комментариев: 10

Таким чином хочуть припинити еміграцію українців

16 січня цього року у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо створення економічного паспорта українця. Ініціатор проєкту - нардеп від «Слуги народу» Дмитро Костюк.


Крім економічного паспорта, є намір створити Фонд майбутнього. Цей фонд буде юридичною особою, що займатиметься створенням особистих рахунків українців, народжених після 1 січня 2021 року та які проживуть на території України упродовж 18 років. Фонд накопичуватиме кошти у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України, та здійснюватиме рівномірні виплати власникам рахунків після досягнення ними повноліття.


У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що таким чином хочуть подолати демографічний відтік з України.


- ...Одним з варіантів виходу з ситуації, що склалась, постає відрахування на особисті рахунки українців 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України. Така система вже давно діє в Об'єднаних Арабських Еміратах, де кожен араб отримує від держави свій відсоток від продажу нафти. Як показує практика ОАЕ, таке рішення є дієвим і забезпечує гідний рівень життя громадянам, - повідомляє автор закону.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: заробитчане паспорт

Комментарии: 10

97
JJAbrams:
Сегодня, 12:25

ахахаха, это депутаты хотят у себя кусок хлеба холопам отдать?)) Ну ну, смортим за развитием сиуации.satisfied


+11
1 045
s2e7r8g:
Сегодня, 12:34

Цитата: JJAbrams

ахахаха, это депутаты хотят у себя кусок хлеба холопам отдать?)) Ну ну, смортим за развитием сиуации.satisfied

А что здесь смотреть? Даже если этот закон и будет принят, через четыре года власть поменяется, а до 39-го года и не раз. Или отменят, или перепишут, или деньги забудут заложить в бюджет, или заоложат, но их не будет хватать для выплат всем кому положено. Ещё не известно как эти деньги будут насчитывать и сколько у нас добывается полезных ископаемых для официальной статистики, а сколько по-черному. Короче не жили хорошо и нефиг привыкать, тут вам не ОАЭ.


+10
498
romix:
Сегодня, 12:40

Им таблетки принимать надо, а не законы


+12
754
shoni1970:
Сегодня, 12:47

Я думаю, что это прозойдет после того, как поделят золото Полуботка, миллиарды Янека и Пороха. Вон Малюська уже тюрьмы продает, деньги поделят между сидельцами. Ну-ну.


+5
1 147
inattentive:
Сегодня, 13:30

Не примут. А если и примут ,то "придумают" налог.


+6
180
Піддубна Оксана:
Сегодня, 14:05

Главное, чтобы родители (которые должны родить с 2021 года) за это время не выехали из Украины (вместе с детьми).

Или закон написан из того расчёта, что останутся одни чиновники и между собой накопления делить будут?
Но тут нужно учесть, что если обычные украинцы выедут и представителям власти не у кого будет воровать, то они (властьимущие) провалятся под собственной тяжестью.

Сейчас нужно удерживать тех, кто ещё не выехал и возвращать заробитчан.


+9
327
Маэстро:
Сегодня, 15:40

А как же Конституция? Все граждане, независимо от пола, возраста, национальности и т. д и т. п. равны перед законом! Почему одни граждане будут получать дивиденды, а другие нет? Чем незаслужили 40 летние, 70 летние или же рождённые 31 декабря 20 года??? 



Данный (даже не закон а проект закона) противоречит конституции! 


+6
3 251
zzzzzz:
Сегодня, 16:22

Цитата: Піддубна Оксана
Сейчас нужно удерживать тех, кто ещё не выехал и возвращать заробитчан.
удерживать поднятием налогов и принятием законов, которые гробят бизнес? те кто хотят удерживать налоги на три года с малого бизнеса отменяют в Казахстане например.


+2
85
Serpan:
Сегодня, 16:26

Цитата: Маэстро

А как же Конституция? Все граждане, независимо от пола, возраста, национальности и т. д и т. п. равны перед законом! Почему одни граждане будут получать дивиденды, а другие нет? Чем незаслужили 40 летние, 70 летние или же рождённые 31 декабря 20 года??? 



Данный (даже не закон а проект закона) противоречит конституции! 

 

Все верно, мы все равны перед законом, но есть равнее :) Граждане комментаторы, с тех пор, как я учил географию прошло лет 20. Напомните мне, а какие полезные ископаемые есть в Украине (1% от которых идет мне в карман). Уголь теперь у сепаров, нефть и газ еще Кучма отдал англичанам, вся добыча руды и ГОКи в частных руках, янтарь и лес вывозят неофициально... что остается?


+3
754
shoni1970:
Сегодня, 16:39

Цитата: Serpan

Цитата: Маэстро

А как же Конституция? Все граждане, независимо от пола, возраста, национальности и т. д и т. п. равны перед законом! Почему одни граждане будут получать дивиденды, а другие нет? Чем незаслужили 40 летние, 70 летние или же рождённые 31 декабря 20 года??? 



Данный (даже не закон а проект закона) противоречит конституции! 

 

Все верно, мы все равны перед законом, но есть равнее :) Граждане комментаторы, с тех пор, как я учил географию прошло лет 20. Напомните мне, а какие полезные ископаемые есть в Украине (1% от которых идет мне в карман). Уголь теперь у сепаров, нефть и газ еще Кучма отдал англичанам, вся добыча руды и ГОКи в частных руках, янтарь и лес вывозят неофициально... что остается?

Остается земля. Вот ее родимую продадут, и тогда дадут каждому по горсточке, а дальше - кто куда.


+1
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