Новий законопроєкт: на рахунках українців пропонують накопичувати 1% від видобутку корисних копалин

Таким чином хочуть припинити еміграцію українців
16 січня цього року у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо створення економічного паспорта українця. Ініціатор проєкту - нардеп від «Слуги народу» Дмитро Костюк.
Крім економічного паспорта, є намір створити Фонд майбутнього. Цей фонд буде юридичною особою, що займатиметься створенням особистих рахунків українців, народжених після 1 січня 2021 року та які проживуть на території України упродовж 18 років. Фонд накопичуватиме кошти у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України, та здійснюватиме рівномірні виплати власникам рахунків після досягнення ними повноліття.
У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що таким чином хочуть подолати демографічний відтік з України.