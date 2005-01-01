Новий законопроєкт: на рахунках українців пропонують накопичувати 1% від видобутку корисних копалин

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 399 Комментариев: 10

16 січня цього року у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо створення економічного паспорта українця. Ініціатор проєкту - нардеп від «Слуги народу» Дмитро Костюк.





Крім економічного паспорта, є намір створити Фонд майбутнього. Цей фонд буде юридичною особою, що займатиметься створенням особистих рахунків українців, народжених після 1 січня 2021 року та які проживуть на території України упродовж 18 років. Фонд накопичуватиме кошти у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України, та здійснюватиме рівномірні виплати власникам рахунків після досягнення ними повноліття.





У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що таким чином хочуть подолати демографічний відтік з України.





- ...Одним з варіантів виходу з ситуації, що склалась, постає відрахування на особисті рахунки українців 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України. Така система вже давно діє в Об'єднаних Арабських Еміратах, де кожен араб отримує від держави свій відсоток від продажу нафти. Як показує практика ОАЕ, таке рішення є дієвим і забезпечує гідний рівень життя громадянам, - повідомляє автор закону.