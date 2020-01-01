Більське городище, що на Полтавщині, покажуть у фільмі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо

Сегодня, 12:31 Просмотров: 461

Під час наради в Полтавській облдержадміністрації обговорювали питання розвитку туризму в регіоні

Більське городище, що знаходиться на території Полтавської області, покажуть у фільмі «Шлях заліза» на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Про це стало відомо під час апаратної наради в облдержадміністрації, де обговорювали питання розвитку туризму в регіоні.





Директор Департаменту культури і туризму ОДА Валентина Вождаєнко розповіла, що вдалося за рік зробити у сфері туризму, які туристичні «магніти» можуть зацікавити українців та іноземців відвідати Полтавщину.





Лідери туристичної галузі в області





Серед брендів області позицію в гастрономії зайняла галушка, а лікувально-оздоровчу – «Миргородкурорт». Послугами останнього підприємства щороку користується до 70 тисяч осіб (із яких 20% – іноземці).





Протягом 2019 року Департамент культури і туризму облдержадміністрації презентував 4 нові туристичні маршрути, присвячені Симону Петлюрі, Олександру Довженку, Григорію Сковороді та Гінцівській стоянці. У травні 2020 року відкриють ще один екологічний маршрут.





- Важливими туристичними «магнітами» є елементи нематеріальної культурної спадщини регіону, занесені до національного списку: унікальні техніки кераміки в Опішні Зіньківського району, вишивка білим по білому та квіткове килимарство у Решетилівці, – розповіла Валентина Вождаєнко.





Одним із найбільш відвідуваних в області залишається Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішні, який доповнюють місцеві фестивалі «ОпішняСливаФест», «Борщик у глиняному горщику», «Бієнале художньої кераміки». Не відстає від нього Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, за результатами року його відвідало 214 тисяч туристів.





Почав розвиватися на Полтавщині й промисловий та діловий туризм. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат та підприємство ТІКО у Горішніх Плавнях приймають на виробництві екскурсії, передусім шкільні. Планують створити технопарк в Омельницькій ОТГ.





На території Більського городища хочуть створити туристичний комплекс





На думку Валентини Вождаєнко, найперспективнішими «магнітами» в області є археологічні пам’ятки.





- Три роки тому ніхто не міг і уявити, що історико-культурний заповідник «Більськ» за два дні фестивалю зможе зібрати до 20 тисяч туристів. У 2019 році фестиваль «Гелон-фест» це зробив, – каже Валентина Вождаєнко.





Проведення фестивалю на Більському городищі дало можливість залучити до співпраці 40 представників бізнесу. Валентина Вождаєнко наголошує:





- Найбільшу фортецю скіфського часу в Європі треба розбудовувати далі й робити там єдиний туристичний комплекс.





У 2019 році на території Більського городища в межах майбутнього музею розпочалася реалізація проєкту «Інноваційно-технічне забезпечення туристичних об’єктів древнього міста Гелон». Передбачається облаштувати Wi-Fi зони, встановити камери відеоспостереження, забезпечити підсвітки валів та освітлення території завдяки сонячним електростанціям. На реалізацію заходів вже використали 953 тисяч грн. За пів року проєкт планують завершити.





У січні 2020 року заповідник «Більськ» подав заявку до Українського культурного фонду (програма «Знакові події») з проєктом «Етнофестиваль «Гелон-фест». У разі перемоги у гранті установа може отримати 4 мільйони 633 тисячі грн.





- У грудні була зустріч із послом Греції в Україні, який зацікавився проведенням спільних розкопок у Більську, розбудовою музею та обіцяв допомогти із видавництвом книг, – повідомив директор КУ «Історико-культурний заповідник «Більськ» Ігор Корост. – Улітку городище відвідав режисер із Японії Ясуюкі Муракамі. Відзнятий матеріал увійде до фільму «Шлях заліза», який презентують на відкритті Олімпійських ігор-2020 в Токіо.





За словами Ігоря Короста, є необхідність побудувати в Більську науково-дослідний центр та сучасний музей. Проте напливу туристів перешкоджає погано розвинена інфраструктура: стан дорожнього покриття і відсутність умов проживання для приїжджих (готелів).





Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін повідомив, що цього року на просування туристичного потенціалу України Кабмін планує виділити 240 мільйонів грн.





- Полтавщина може отримати частку цих грошей, тому треба вчасно подати свої ініціативи, – сказав Дмитро Лунін. – Крім того, пропоную внести до обласної програми заходи з розвитку внутрішнього туризму. Ми знаходимося в дуже вигідному місці – поблизу Київської, Дніпропетровської, Харківської областей. Тому просто зобов’язані залучити на Полтавщину туристів із міст-мільйонників.



