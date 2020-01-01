Більське городище, що на Полтавщині, покажуть у фільмі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо

Більське городище, що знаходиться на території Полтавської області, покажуть у фільмі «Шлях заліза» на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Про це стало відомо під час апаратної наради в облдержадміністрації, де обговорювали питання розвитку туризму в регіоні.
Директор Департаменту культури і туризму ОДА Валентина Вождаєнко розповіла, що вдалося за рік зробити у сфері туризму, які туристичні «магніти» можуть зацікавити українців та іноземців відвідати Полтавщину.
Серед брендів області позицію в гастрономії зайняла галушка, а лікувально-оздоровчу – «Миргородкурорт». Послугами останнього підприємства щороку користується до 70 тисяч осіб (із яких 20% – іноземці).
Протягом 2019 року Департамент культури і туризму облдержадміністрації презентував 4 нові туристичні маршрути, присвячені Симону Петлюрі, Олександру Довженку, Григорію Сковороді та Гінцівській стоянці. У травні 2020 року відкриють ще один екологічний маршрут.
Одним із найбільш відвідуваних в області залишається Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішні, який доповнюють місцеві фестивалі «ОпішняСливаФест», «Борщик у глиняному горщику», «Бієнале художньої кераміки». Не відстає від нього Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, за результатами року його відвідало 214 тисяч туристів.
Почав розвиватися на Полтавщині й промисловий та діловий туризм. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат та підприємство ТІКО у Горішніх Плавнях приймають на виробництві екскурсії, передусім шкільні. Планують створити технопарк в Омельницькій ОТГ.
На думку Валентини Вождаєнко, найперспективнішими «магнітами» в області є археологічні пам’ятки.
Проведення фестивалю на Більському городищі дало можливість залучити до співпраці 40 представників бізнесу. Валентина Вождаєнко наголошує:
У 2019 році на території Більського городища в межах майбутнього музею розпочалася реалізація проєкту «Інноваційно-технічне забезпечення туристичних об’єктів древнього міста Гелон». Передбачається облаштувати Wi-Fi зони, встановити камери відеоспостереження, забезпечити підсвітки валів та освітлення території завдяки сонячним електростанціям. На реалізацію заходів вже використали 953 тисяч грн. За пів року проєкт планують завершити.
У січні 2020 року заповідник «Більськ» подав заявку до Українського культурного фонду (програма «Знакові події») з проєктом «Етнофестиваль «Гелон-фест». У разі перемоги у гранті установа може отримати 4 мільйони 633 тисячі грн.
За словами Ігоря Короста, є необхідність побудувати в Більську науково-дослідний центр та сучасний музей. Проте напливу туристів перешкоджає погано розвинена інфраструктура: стан дорожнього покриття і відсутність умов проживання для приїжджих (готелів).
Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін повідомив, що цього року на просування туристичного потенціалу України Кабмін планує виділити 240 мільйонів грн.