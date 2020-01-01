До осені 2020 року в Україні з'явиться єдиний туристичний портал

Сегодня, 13:03 Просмотров: 427

Завдяки йому туристи зможуть отримати допомогу як онлайн, так і в телефонному режимі

В Україні буде створений єдиний туристичний портал, де будуть допомагати туристам. Про це йдеться на сайті уряду.

- Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це звісно сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу, - зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.





Єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі. Його мають запустити до осені 2020 року.





У Міністерстві культури, молоді та спорту створили відповідне агентство, яке реалізовуватиме цей проєкт. Крім того, планують створити локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.