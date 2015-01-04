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Верховный суд окончательно признал «Амстор» банкротом

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 461 Комментариев: 3

 

Кассационную жалобу не удовлетворили

Торговый дом «Амстор» Вадима Новинского окончательно признали банкротом. 12 декабря Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО «Несторг» и оставил без изменений постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области от 21 мая 2019 года и Центрального апелляционного хозсуда от 5 августа 2019 года, которыми торговую сеть «Амстор» признали банкротом и открыли ликвидационную процедуру сроком на 12 месяцев. Об этом сообщает Finbalance.


Согласно судебным материалам, общий объем кредиторских требований к должнику — 2 млрд 330 млн грн, а объем активов — 26 млн 300 тыс. грн.


Ранее «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского позиционировал свою «Амстор Ритейл Групп» как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров в 8 городах центральной и восточной Украины.


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Вначале 2015 года между «Смарт-Холдингом» и одним из миноритариев «Амстора» Владимиром Вагоровским произошел корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях. В апреле того же года в «Смарт-холдинге» отмечали, что долг сети «Амстор» перед банками на то время составлял около $160 млн, перед поставщиками - около 300-350 млн грн.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Амстор банкротство

Комментарии: 3

2 063
evil:
Сегодня, 13:45

Ну отлично. Сносите этот сарай и восстанавливайте парковую зону, все как было ранее.


+9
97
JJAbrams:
Сегодня, 13:47

ЭЭЭЭ а где каточек???


+9
342
evgeniys:
Сегодня, 16:57

Цитата: JJAbrams

ЭЭЭЭ а где каточек???

Эх, подними руку и опусти...Каточек судя по всему у кого то в банке... западном.


+2
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