На Полтавщині за допомогою служби зайнятості знайшли роботу 49,3 тисячі людей

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Полтавська обласна служба зайнятості надала інформацію щодо підсумків своєї роботи за 2019 рік. Згідно цих даних, за її сприяння на Полтавщині отримали роботу 49,3 тисячі людей.





Загалом протягом минулого року послугами обласної служби зайнятості скористалося 58,6 тисячі безробітних, що на 4,7 тисячі або 7,5% менше, ніж за 2018 рік.





А от кількість роботодавців, які співпрацювали з обласною службою зайнятості, зросла проти 2018 року на 5% до 9,9 тисячі. База вільних робочих місць збільшилась на 7,3% до 77,6 тисячі вакансій.





Знайшли роботу 49,3 тисячі людей

З цієї кількості 28,3 тисячі осіб (або 57,4%) були оперативно працевлаштовані ще до набуття статусу безробітного.





Із загальної чисельності працевлаштованих, 31 безробітний одноразово отримав виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.





На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 672 безробітних, із яких:

257 осіб недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці;

415 осіб, які працевлаштовані суб’єктами малого підприємництва.





14,1 тисячі бажаючих заробили на громадських і тимчасових роботах

Обласна служба зайнятості забезпечила тимчасову зайнятість для 14,1 тисячі громадян.





Найпоширеніші види громадських робіт такі:

екологічний захист навколишнього середовища;

впорядкування місць поховання, меморіалів захисників Вітчизни;

інформування населення про субсидії;

благоустрій;

роботи із соціально-вразливими верствами населення;

інші роботи соціального напрямку.





6,8 тисячі безробітних пройшли профнавчання

Аби відповідати сучасним вимогам роботодавців, за направленням обласної служби зайнятості 6,8 тисячі шукачів роботи пройшли професійне навчання. Зокрема, 3,2 тисячі безробітних навчались у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.





Ваучери для підвищення кваліфікації за спеціальністю «медсестринство» отримали 152 особи.





Наразі на обліку – 21 тисяча безробітних

У регіональній службі зайнятості станом на 1 січня 2020 року перебувала 21 тисяча безробітних. Із них 18,4 тисячі осіб отримували допомогу по безробіттю.





За професійними групами серед них переважають:

робітники з обслуговування, експлуатації та контролю технологічного устаткування, складання обладнання та машин (30,5%); представники найпростіших професій (14,2%);

працівники сфери торгівлі та послуг (12,7%);

законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (9,8%).





У наявності 3,1 тисячі актуальних вакансій

Кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, станом на 1 січня 2020 року, становила 3,1 тисячі одиниць.





У базі даних служби зайнятості також міститься інформація про 2,1 тисячі пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.





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