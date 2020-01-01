Мер Кременчука жаліється на недостатньо високу зарплату чиновників

Сегодня, 14:33 Просмотров: 2 047 Комментариев: 7

Мер Кременчука Віталій Малецький вважає, що у місті кожен, хто хоче працювати, може знайти собі роботу. Про це він заявив 21 січня під час засідання круглого столу за участі роботодавців. Як приклад він навів оголошення про прийом на роботу, які постійно розміщує торговельна мережа «МаркетОпт».





- Зарплата, насправді, у продавців та всіх інших вище, ніж у виконкомі у головних спеціалістів, - сказав міський голова про «МаркетОпт».





Скільки ж насправді заробляють головні спеціалісти виконкому? Наприклад, головний спеціаліст, управління культури виконкому Палій Ірина Павлівна заробила (відповідно до декларації за 2018 рік) 137 157 грн (тобто на місяць у середньому 11 430 грн).

Головний спеціаліст управління забезпечення діяльності ради Олещенко Олена Володимирівна заробила за 2018 рік 123 232 грн (тобто на місяць 10 269 грн).





Декларації за 2019 рік ще не оприлюднювалися. Але за 2019 рік зарплати нижчими точно не будуть – у чиновників підвищувалися ставки тарифних розрядів. Зарплати вказані з нарахуваннями.





Рівень зарплат, які пропонує прорекламована мером мережа – у тому ж діапазоні, проте у працівників можливі зміни «з 8 до 8», а в деяких спеціалістів і нічні. У чиновників більш-менш сталий графік, хіба що за винятком затяжних сесій. Тож насправді зарплати чиновників не такі й низькі, як про них кажуть.