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Мер Кременчука жаліється на недостатньо високу зарплату чиновників

Сегодня, 14:33 Просмотров: 2 047 Комментариев: 7

 
У продавців «МаркетОпту» зарплати вищі, ніж у головних спеціалістів виконкому, заявив мер Малецький

Мер Кременчука Віталій Малецький вважає, що у місті кожен, хто хоче працювати, може знайти собі роботу. Про це він заявив 21 січня під час засідання круглого столу за участі роботодавців. Як приклад він навів оголошення про прийом на роботу, які постійно розміщує торговельна мережа «МаркетОпт».


- Зарплата, насправді, у продавців та всіх інших вище, ніж у виконкомі у головних спеціалістів, - сказав міський голова про «МаркетОпт».


Скільки ж насправді заробляють головні спеціалісти виконкому? Наприклад, головний спеціаліст, управління культури виконкому Палій Ірина Павлівна заробила (відповідно до декларації за 2018 рік) 137 157 грн (тобто на місяць у середньому 11 430 грн).

Головний спеціаліст управління забезпечення діяльності ради Олещенко Олена Володимирівна заробила за 2018 рік 123 232 грн (тобто на місяць 10 269 грн).


Декларації за 2019 рік ще не оприлюднювалися. Але за 2019 рік зарплати нижчими точно не будуть – у чиновників підвищувалися ставки тарифних розрядів. Зарплати вказані з нарахуваннями.


Рівень зарплат, які пропонує прорекламована мером мережа – у тому ж діапазоні, проте у працівників можливі зміни «з 8 до 8», а в деяких спеціалістів і нічні. У чиновників більш-менш сталий графік, хіба що за винятком затяжних сесій. Тож насправді зарплати чиновників не такі й низькі, як про них кажуть.

7
Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата виконком мерія Малецький

Комментарии: 7

97
JJAbrams:
Сегодня, 14:43

Мер Кременчука жаліється на недостатньо високі відкати чиновників


+23
498
romix:
Сегодня, 14:48

Віталік, хватіт скігліті. 


+38
870
hunter:
Сегодня, 15:02

- Зарплата, насправді, у продавців та всіх інших вище, ніж у виконкомі у головних спеціалістів, - сказав міський голова про «МаркетОпт».


Вы чё там курите госпидин мер?Одно дело насиживать целлюлит на заседаниях,другое отбегать 12 часов на ногах!!!Кстати кому из ваших чинов малая з\п,так выход есть, маркетопты примут всех.


+56
982
route 66:
Сегодня, 15:23

Морда скоро лусне!


+32
1 147
inattentive:
Сегодня, 15:33

О , а хто в нас тут такий плаче ?


+14
7
Miraclus:
Сегодня, 16:02

Бедняги на траликах на работу ездят, не то что кассиры и охранники, на лексусах катаются на работу...


+18
85
Serpan:
Сегодня, 16:40

Виталий Алексеевич, есть гениальная идея - на месяц поменять местами "бедных и несчастных" работников горисполкома и "ленивых и богатых" работников МаркетОпта, которым действительно обещают одно в рекламе, а после месяца беготни и 12-14 часов на ногах, на руки попадают фантики совсем другого номинала. Совпадение?


+7
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