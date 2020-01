Хто з 16-ти: з'явився список охочих представляти Україну на Євробаченні

20 січня оголосили список з 16 українських артистів, які позмагаються за право поїхати до Роттердама (Нідерланди) на пісенний конкурс «Євробачення-2020». Жеребкування відбіркового етапу відбудеться 22 січня, а півфінали пройдуть 8 і 15 лютого. Сам фінал, під час якого оголосять того, хто представить Україну в Нідерландах, відбудеться 22 лютого, а конкурс «Євробачення-2020» пройде 12, 14 і 16 травня.





Цьогоріч до журі найвідбору увійшли:

шоумен Андрій Данилко,

співачка Тіна Кароль,

продюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа» та гендиректор «Хіт FM» - Віталій Дроздов.

Вести ефіри національного відбору, як і раніше, буде Сергій Притула.





[О]









[О] - це тандем Олі Чернишової та Олександра Каспарова, який з'явився ц 2016 році. Їхню музику називають future pop, що поєднує в собі інді-електроніку та танцювальні ритми. Платформу для старту [O] знайшли на лейблі Івана Дорна Masterskaya. Зараз за їх плечима 2 міні-альбоми і один повноформатний реліз.





KHAYAT









Виконавця звуть Андрій Хаят, він родом зі Знам'янки. Працює в жанрі фольктроніка. У минулому році на відборі глядачі оцінили співака на 6 балів, а члени журі - на 2.





Assol









Співачка Катерина Гуменюк родом з Донецька, виступає під псевдонімом - Ассоль з 5 років.









CLOUDLESS













Група була створена в 2017 році, але напередодні нацвідбору новим вокалістом колективу став Юрій Каналош.









Katya Chilly













Справжнє ім'я співачки - Катерина Боголюбова. Її дебютний альбом «Русалки in da House» вийшов ще у 1998 році. Всього за 13 років професійної кар'єри Катя випустила всього чотири платівки.









Jerry Heil









Справжнє ім'я Яна Шемаєва, родом з Василькова. З 2012 року Яна почала співати кавери пісень популярних артистів, а ролики публікувати в інтернеті. У 2019 кар'єра співачки різко злетіла після релізу синглу «Охрана отмєна».









GARNA









Справжнє ім'я - Альона Левашова. Співачка родом з Харкова. Раніше була солісткою сучасного оркестру Prime Orchestra.









FO SHO









Всі учасниці групи - сестри. Їх звуть Бетті, Сіону і Міріам Ендале. Творчість групи - це класичний хіп-хоп з елементами соулу та R&B.









David Axelrod













Його кар'єра почалася ще в 2004 році. Виступав раніше під ім'ям - Володимир Ткаченко. Але рік тому він прийшов на шоу «Голос країни» і заспівав під псевдонімом David Axelrod.









Олександр Порядинський









Переможець четвертого сезону шоу «X-Фактор». Родом з селища Гнідинці (Чернігівська область).









TVORCHI









Український електронний дует з Тернополя, заснований в 2018 році, в який входять Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні. Випустили 2 альбоми.









GIO





Gio - музикант з Грузії, який вже багато років живе в Україні. Співає під акустичну гітару авторські англомовні і російськомовні пісні.









KRUT









KRUT - це музичний проект бандуристки Марини Круть з Хмельницького, головна ідея якго - показати всьому світу, що бандура може звучати сучасно.









Еліна Іващенко









Переможниця третього сезону вокального талант-шоу «Голос. Дети» і крайнього десятого сезону шоу «X-Фактор».









Go-A









Go-A - група з Києва, була створена в 2012 році. Своїм досягненням вважають перемогу в конкурсі The Best Track in Ukraine.









MOONZOO feat. F.M.F. Sure









Львівська електронна група, створена у 2017 році. Їх музика - це поєднання synth-pop, dance music і блюзу.