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Хто з 16-ти: з'явився список охочих представляти Україну на Євробаченні

Сегодня, 11:01 Просмотров: 994 Комментариев: 2

 

Ім'я переможця національного відбору оголосять 22 лютого

20 січня оголосили список з 16 українських артистів, які позмагаються за право поїхати до Роттердама (Нідерланди) на пісенний конкурс «Євробачення-2020». Жеребкування відбіркового етапу відбудеться 22 січня, а півфінали пройдуть 8 і 15 лютого. Сам фінал, під час якого оголосять того, хто представить Україну в Нідерландах, відбудеться 22 лютого, а конкурс «Євробачення-2020» пройде 12, 14 і 16 травня.


Цьогоріч до журі найвідбору увійшли:

  • шоумен Андрій Данилко,
  • співачка Тіна Кароль,
  • продюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа» та гендиректор «Хіт FM» - Віталій Дроздов.

Вести ефіри національного відбору, як і раніше, буде Сергій Притула.


[О]



[О] - це тандем Олі Чернишової та Олександра Каспарова, який з'явився ц 2016 році. Їхню музику називають future pop, що поєднує в собі інді-електроніку та танцювальні ритми. Платформу для старту [O] знайшли на лейблі Івана Дорна Masterskaya. Зараз за їх плечима 2 міні-альбоми і один повноформатний реліз.


KHAYAT



Виконавця звуть Андрій Хаят, він родом зі Знам'янки. Працює в жанрі фольктроніка. У минулому році на відборі глядачі оцінили співака на 6 балів, а члени журі - на 2.


Assol 



Співачка Катерина Гуменюк родом з Донецька, виступає під псевдонімом - Ассоль з 5 років.



CLOUDLESS




Група була створена в 2017 році, але напередодні нацвідбору новим вокалістом колективу став Юрій Каналош.



Katya Chilly




Справжнє ім'я співачки - Катерина Боголюбова. Її дебютний альбом «Русалки in da House» вийшов ще у 1998 році. Всього за 13 років професійної кар'єри Катя випустила всього чотири платівки.



Jerry Heil



Справжнє ім'я Яна Шемаєва, родом з Василькова. З 2012 року Яна почала співати кавери пісень популярних артистів, а ролики публікувати в інтернеті. У 2019 кар'єра співачки різко злетіла після релізу синглу «Охрана отмєна».



GARNA



Справжнє ім'я - Альона Левашова. Співачка родом з Харкова. Раніше була солісткою сучасного оркестру Prime Orchestra.



FO SHO



Всі учасниці групи - сестри. Їх звуть Бетті, Сіону і Міріам Ендале. Творчість групи - це класичний хіп-хоп з елементами соулу та R&B.



David Axelrod




Його кар'єра почалася ще в 2004 році. Виступав раніше під ім'ям - Володимир Ткаченко. Але рік тому він прийшов на шоу «Голос країни» і заспівав під псевдонімом David Axelrod.



Олександр Порядинський



Переможець четвертого сезону шоу «X-Фактор». Родом з селища Гнідинці (Чернігівська область).



TVORCHI



Український електронний дует з Тернополя, заснований в 2018 році, в який входять Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні. Випустили 2 альбоми.



GIO


Gio - музикант з Грузії, який вже багато років живе в Україні. Співає під акустичну гітару авторські англомовні і російськомовні пісні.



KRUT



KRUT - це музичний проект бандуристки Марини Круть з Хмельницького, головна ідея якго - показати всьому світу, що бандура може звучати сучасно.



Еліна Іващенко



Переможниця третього сезону вокального талант-шоу «Голос. Дети» і крайнього десятого сезону шоу «X-Фактор».



Go-A



Go-A - група з Києва, була створена в 2012 році. Своїм досягненням вважають перемогу в конкурсі The Best Track in Ukraine.



MOONZOO feat. F.M.F. Sure



Львівська електронна група, створена у 2017 році. Їх музика - це поєднання synth-pop, dance music і блюзу.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: Евровидение конкурс

Комментарии: 2

2
Dobby:
Сегодня, 16:05

Сокиру пэруна туды трэба, з гончаруком-профаном на підтанцьовку.


+1
1 505
Хатаб:
Сегодня, 17:09

Цитата: Dobby

Сокиру пэруна туды трэба, з гончаруком-профаном на підтанцьовку.

 

Хлопці з "Сокири Перуна" себе поважають і в такій хрєні брати участь ніколи не будуть.


0
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