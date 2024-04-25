На Полтавщині Міжнародна організація з міграції збудує житло для переселенців

Планується будівництво близько 200 квартир
Міжнародна організація з міграції планує збудувати та облаштувати на Полтавщині близько 200 квартир для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.
— Полтавщина прихистила десятки тисяч переселенців. Нині в області зареєстровано понад 188 тисяч ВПО. У громадах облаштовано 64 місця тимчасового проживання. Та потреба в житлі залишається. Тому ініціатива реконструкції та будівництва доступного та соціального житла доволі актуальна, — повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Василенко.
Фахівців Міжнародної організації зацікавили 18 земельних ділянок та будівель у Гадяцькій, Зіньківській, Кобеляцькій, Кременчуцькій, Лохвицькій, Миргородській, Полтавській, Хорольській громадах.
— Наші фахівці не тільки детально розглядають документацію кожного об’єкта, ми відвідуємо їх безпосередньо в громадах. Маємо гарну комунікацію на кожному рівні, — пише ОВА з посиланням на слова національного фахівця з юридичних питань МОМ Анни Селезньової.
Нагадаємо, на Кременчуччині проживає майже 52 тисячі ВПО, з яких понад 31 тисяча отримують допомогу.
Автор: Роксолана Жукова
Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація