На Полтавщині Міжнародна організація з міграції збудує житло для переселенців

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 86

Міжнародна організація з міграції планує збудувати та облаштувати на Полтавщині близько 200 квартир для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

— Полтавщина прихистила десятки тисяч переселенців. Нині в області зареєстровано понад 188 тисяч ВПО. У громадах облаштовано 64 місця тимчасового проживання. Та потреба в житлі залишається. Тому ініціатива реконструкції та будівництва доступного та соціального житла доволі актуальна, — повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Василенко.

Фахівців Міжнародної організації зацікавили 18 земельних ділянок та будівель у Гадяцькій, Зіньківській, Кобеляцькій, Кременчуцькій, Лохвицькій, Миргородській, Полтавській, Хорольській громадах.

— Наші фахівці не тільки детально розглядають документацію кожного об’єкта, ми відвідуємо їх безпосередньо в громадах. Маємо гарну комунікацію на кожному рівні, — пише ОВА з посиланням на слова національного фахівця з юридичних питань МОМ Анни Селезньової.

Нагадаємо, на Кременчуччині проживає майже 52 тисячі ВПО, з яких понад 31 тисяча отримують допомогу.