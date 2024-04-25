Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 26 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Революціонерів, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Олександрійська. З 8.00 до 17.00 просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10;

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сиваський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

пров. Вагонобудівний, 7-22, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

пров. Грузинський, 11, 12А, 17, 27;

вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 5, 6, 10/8, 12, 22/12, 24/35;

пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32, 34, 36;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Республіканська, 93;

пр-д Григорія Петька, 3-49;

вул. Гірська, 4-11;

пр-д Івана Торубари, 4-19/2;

вул. Кавказька, 1-59;

пр-д Корабліної, 4-50;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Соломії Крушельницької, 44-54, 71-137А, 151-189;

вул. Черкаська, 15;

вул. Заводська, 1-131;

пр-д Заводський, 7-18;

вул. Чечелівська, 1-46/43;

пров. Чечелівський, 1А-41;

вул. Експресівська, 47-58;

пров. Караванний, 1-23, 38, 48А;

просп. Полтавський, 159-187/2;

вул. Размислова, 4;

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