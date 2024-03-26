Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя

Перш ніж презентувати третю частину вже традиційно зазначу, що моя думка, як автора узгоджується з наступною тезою: проведення будь-яких виборів в Країні, яка перебуває в стані війни – є абсолютно неможливим і навіть небезпечним суспільно-політичним явищем.

Минулий тиждень, на жаль, був ознаменований вкрай незадовільним рішенням Полтавського окружного адміністративного суду, щодо можливості розпочати навчальний процес в приміщенні Кременчуцької гімназії №29. Саме за право учнів відвідувати стіни рідної школи боролася Леся Киричок представляючи інтереси свого неповнолітнього сина Руслана. Суддя, що не знайшов громадянської мужності для ухвалення рішення на користь учнівської і батьківської родини, став на бік Кременчуцької міської ради, зокрема на бік міського голови Малецького. Своєю чергою, пану Малецькому робити полум’яні заяви з президії міськради, у тому числі апелюючи до доброчесності полтавського адмінсуду, мужності не бракує, що він з успіхом демонструє. Втім, я не планую скеровувати коментарі громадськості в неконструктивне русло, тому просто зазначу, що наша команда чекає повний текст рішення судді Супруна, проаналізувавши який, ми неодмінно звернемось до Другого апеляційного адміністративного суду.

Це був короткий ліричний відступ, про наболіле, перед тим як ми повернемося до аналізу подій, що неодмінно матимуть місце в майбутньому, після перемоги або ж завершення чи призупинення правового режиму воєнного стану.

Я не знаю, який умовний покажчик, стане переконливим сигналом для суспільства, що виборчий процес вже розпочався, але з того, що відомо мені, упевнено можу зробити висновок про старт політичних перегонів. Фактично, “Поперед батька в пекло” полізли “Слуги народу” надрукувавши чималий наклад партійної газети, для розповсюдження по Кременчуцькому району. Беззмістовний тираж “зеленого” піару з фотографією нардепа Олексія Мовчана (племінник екс-регіонала Юрія Шаповалова), у повний зріст, містяни мали можливість побачити у своїх поштових скриньках ще з минулого четверга. За моїми власними підрахунками, задоволення у 88 тисяч примірників агітки, обійшлося регіональному осередку “слуг” у щонайменше 150-200 тисяч гривень. За ці гроші можна було придбати один повнопривідний пікап, 4 Старлінки або 12 дронів камікадзе. Ця історія радше про пріоритети і акценти, зокрема про те, коли ми переконуємо один одного, що насправді важлива кожна гривня.

Що ж до Віталія Малецького, то він, ніби по сценарію, вже розпочав свої традиційні тренування з ораторського мистецтва перед представниками бюджетної галузі міста. Свого часу, після такого турне, комунальників, медиків і освітян, через керівництво галузей змушували підписуватися на Телеграм-канал Малецького, як на єдине джерело перевіреної інформації. Аналогічна ситуація відбувалася і батьківських чатах, де класним керівникам, попри людський осуд, доводилося рекламувати персональні сторінки мера в соціальних мережах, звітуючи про кількість залучених підписників.

Це найбільш ганебний прояв застосування адміністративного ресурсу у вигляді тиску, залякувань і погроз, коли людей будуть змушувати поставити галочку навпроти прізвища діючого міського голови. На моє глибоке переконання, на майбутніх виборах, саме бюджетників, чекатиме найбільш агресивна форма тотального контролю за їх волевиявленням і до цього слід бути готовим. З загальноміських засобів масової інформації, впродовж останнього тижня, ми мали можливість пересвідчитися в тому, що зараз триває збір персональних даних працівників бюджетної галузі. Підлеглим Малецького необхідно терміново оновити дані щодо можливої зміни реєстрації даної категорії населення, актуального складу сім’ї, засобів зв’язку, тощо. Усі ці відомості будуть внесені до єдиної електронної бази, що в розрізі кожної виборчої дільниці дозволить слідкувати за ходом голосування в режимі реального часу, використовуючи перевірену технологію екзит-полів (опитування громадської думки на виході з дільниці).

Як я вже зазначав, перспектива третьої каденції для Малецького виглядає доволі примарною, проте все ж імовірною. Саме з причин стрімкого падіння рівня електоральної підтримки міського голови, форма примусу для бюджетників набуватиме відверто авторитарних відтінків. “Голосуй або вилетиш з роботи”, “або за Малецького або без роботи”, “ти або з нами, або проти нас”, при цьому, така вказівка автоматично розповсюджуватиметься на кожного члена родини, тих, так чи інакше отримує заробітну плату з міського бюджету. Це все супроводжуватиметься тотальним контролем з боку керівної вертикалі кожної з галузей, створенням групових онлайн-спільнот в різноманітних месенджерах, повідомленнями та дзвінками з нагадуванням обов’язково піти проголосувати, після чого, неодмінно необхідно буде відзвітувати. Попри те, що волевиявлення на виборах є таємним, і ніхто ніколи не дізнається, як саме ви проголосували, пересічних містян однак переконуватимуть в протилежному. Головним завданням ідеологів перемоги чинного міського голови, в частині мобілізаційної роботи з підлеглими, стане нав’язування думки, про повну безальтернативність вибору, як такого, і про те, що в разі програшу Малецького життя стане ще гіршим. Хоча куди далі?

Як це не дивно, але умовах кровопролитної війни з рашистами, мені доводиться писати про методи і технології, які в розрізі виборів, на перший погляд, можливі лише в путінській росії. Безумовно в це важко повірити, але більшість тих, кому присвячена ця частина, насправді дуже добре знають, як працює фіолетова репресивна машина та чим загрожують прояви раптового інакомислення, що транслюються в трудових колективах.

Ближче до виборів особливу роль відіграватимуть анонімні доноси і кляузи, що лише стануть черговим доказом утвердження авторитарної системи адміністративного диктату. Дуже прикро, що першими на собі це відчують ті, хто обрав своїм покликанням лікування чи то порятунок людських життів або ті, хто виховує і навчає майбутні покоління.

Що ж робити? Усвідомити той факт, що ця влада, в особі Малецького приречена. І свій вирок їй вже винесли люди. Владі не довіряють, її не сприймають і відверто ненавидять. Зневажливе ставлення до підлеглих, відсутність адекватної комунікації, маніпуляції і постійні корупційні ризики та відповідальність (для підлеглих), що супроводжують команду Малецького, не просто збільшують градус напруги, а й прискорюють неминучий соціальний вибух в середині цього великого колективу. Вже сьогодні ми бачили чимало прикладів, коли влада просто “зливала” своїх людей залишаючи віч-на-віч з проблемами і негараздами, що все частіше супроводжують господарську діяльність представників бюджетної галузі.

Я закликаю свідомих громадян, що так чи інакше перебувають в посадовій залежності від тих, хто сьогодні наділений політичною владою, йти шляхом найменшого супротиву. Я також без перебільшення і жодних усвідомлюю, що в умовах коли потрібно утримувати сім’ї, платити захмарну комуналку і щодня наповнювати продовольчий кошик, залишається не надто багато часу для громадської активності і революційних настроїв. Попри все, Ви неодмінно пообіцяєте своєму керівництву підтримати людину з прізвищем Малецький, однак проголосуєте по-совісті, так, як того вимагає виключно Ваше власне уявлення про чесного, достойного, і порядного кандидата. Запам’ятайте НІХТО і НІКОЛИ не дізнається, навпроти кого Ви зробите відмітку. Навіть прохання фотофіксації позначки у виборчому бюлетені вже можна буде класифікувати, як кримінально-каране діяння, себто злочин.

Так само з почуттям виконаного обов’язку і з чистою совістю Ви можете повідомити юним представникам улюбленої організації міського голови “Соціальний барометр”, які обов’язково опитають Вас на виході з дільниці, що проголосували за Віталія Олексійовича. Як то кажуть: чим би дитя не тішилось, аби не плакало.

Вже зараз, на замовлення міського голови, в місті відбувається опитування громадської думки, щодо рівня підтримки діючого мера. Цікаво лише: чи наважаться організатори продемонструвати їх (результати) самому Малецькому? Справи там кепські і щодня стають ще більш невтішними.

Цю частину мене надихнули написати батьки і учні Кременчуцької гімназії №29, що не припинили свою боротьбу за рідну школу. Там також чудовий і відданий дітям педагогічний колектив, який, власне, не побоявся сказати своє слово, перед тими, хто вирішив знищити освіту в Кременчуці, як галузь. На превеликий жаль, цей процес вже розпочався і лише продовжується.

Я щиро переконаний, що наше суспільство змінилося, змінилося назавжди. Воля, свобода і нескореність нашого народу, за яку хоробрі лицарі щодня віддають свої життя, це те, що вже ніколи не дозволить нам стати на шлях тоталітаризму путінських боліт, чи маріонеткового режиму самопроголошеного бульбаша, де владу обирають, через пропаганду, залякування, репресії і звичайно масові фальсифікації.