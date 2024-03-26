Журі благодійно-письменницького конкурсу «Пливи рибо любов» визначило переможців

У неділю, 24 березня, у приміщені школи «Інша освіта» відбувся фінал благодійно-писемного конкурсу «Пливи рибо любов»
Конкурс пройшов у рамках «Національного тижня читання», який включає в себе Всесвітній день поезії. Він був спрямований на популяризацію літератури та підтримку молодих талантів, а також мав благодійний намір.
Разом учасники конкурсу зібрали 1 тис. 470 грн, які спрямували Благодійному фонду «Повернись живим».
На конкурс було подано понад 20 робіт від авторів й авторок, які журі розглядало у двох номінаціях: Поезія й Проза.
Всі роботи уважно перечитували судині конкурсу Поліна Цимбалій й Вікторія Куряч. Вони не тільки читали тексти, але й готували на них розгорнуті відгуки, які кожен учасник знайшов у своїй електронній скринці.
Протягом всього літературного вечора бажаючі читали вголос вірші й прозу, яку подавали на розгляд журі й писали поза рамками оцінювання, ділилися враженнями про конкурс та своїми планами на майбутнє.
Наприкінці заходу журі озвучило переможців:
Всі переможці отримали подарунки. А ті, хто брав участь у конкурсі, тепер мають сертифікат про участь.
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