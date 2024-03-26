Журі благодійно-письменницького конкурсу «Пливи рибо любов» визначило переможців

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 162

Конкурс пройшов у рамках «Національного тижня читання», який включає в себе Всесвітній день поезії. Він був спрямований на популяризацію літератури та підтримку молодих талантів, а також мав благодійний намір.

Разом учасники конкурсу зібрали 1 тис. 470 грн, які спрямували Благодійному фонду «Повернись живим».

На конкурс було подано понад 20 робіт від авторів й авторок, які журі розглядало у двох номінаціях: Поезія й Проза.

Всі роботи уважно перечитували судині конкурсу Поліна Цимбалій й Вікторія Куряч. Вони не тільки читали тексти, але й готували на них розгорнуті відгуки, які кожен учасник знайшов у своїй електронній скринці.

Протягом всього літературного вечора бажаючі читали вголос вірші й прозу, яку подавали на розгляд журі й писали поза рамками оцінювання, ділилися враженнями про конкурс та своїми планами на майбутнє.

Наприкінці заходу журі озвучило переможців:

друге місце в номінації «Поезія» присудили Марії Лясовій «Діалог між собою»;

перше місце в номінації «Поезія» зайняв вірш Влада Лиманця;

у номінації «Проза» переможницею стала молода талановита письменниця Єва Ульянова.

Всі переможці отримали подарунки. А ті, хто брав участь у конкурсі, тепер мають сертифікат про участь.