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Журі благодійно-письменницького конкурсу «Пливи рибо любов» визначило переможців

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 162

 

У неділю, 24 березня, у приміщені школи «Інша освіта» відбувся фінал благодійно-писемного конкурсу «Пливи рибо любов»

Конкурс пройшов у рамках «Національного тижня читання», який включає в себе Всесвітній день поезії. Він був спрямований на популяризацію літератури та підтримку молодих талантів, а також мав благодійний намір.

Разом учасники конкурсу зібрали 1 тис. 470 грн, які спрямували Благодійному фонду «Повернись живим».

На конкурс було подано понад 20 робіт від авторів й авторок, які журі розглядало у двох номінаціях: Поезія й Проза.

Всі роботи уважно перечитували судині конкурсу Поліна Цимбалій й  Вікторія Куряч. Вони не тільки читали тексти, але й готували на них розгорнуті відгуки, які кожен учасник знайшов у своїй електронній скринці.

Протягом всього літературного вечора бажаючі читали вголос вірші й прозу, яку подавали на розгляд журі й писали поза рамками оцінювання, ділилися враженнями про конкурс та своїми планами на майбутнє.

Наприкінці заходу журі озвучило переможців:

  • друге місце в номінації «Поезія» присудили Марії Лясовій «Діалог між собою»;
  • перше місце в номінації «Поезія» зайняв вірш Влада Лиманця;
  • у номінації «Проза» переможницею стала молода талановита письменниця Єва  Ульянова.

Всі переможці отримали подарунки. А ті, хто брав участь у конкурсі, тепер мають сертифікат про участь.

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: література конкурс поезія переможці нагородження
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