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Литовські гості завітали в «Оселю добра і радості» у Кременчуці

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 218

 

Відвідувачі поспілкувалися із із вихованцями центру, а також переглянули репетицію театральної вистави, яку підготували діти

26 березня до «Оселі добра і радості» у Кременчуці завітали Почесний консул Литовської Республіки в Україні Володимир Пилипенко та Аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні.
Гостей супроводжували начальник Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Ірина Вологодська, головні спеціалісти управління культури і туризму Ірина Касімова та Жанна Воскобійник, заступник директора Інституту розвитку Кременчука Тетяна Прошакіна та інші.

 
Гостей привітав голова Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник. Він зазначив, що сьогодні учасники продемонструють репетицію лялькового театру.
Діти беруть участь у виставі «Три сестри» за мотивами литовської народної казки. Актори театру — діти з інвалідністю (синдром Дауна, аутизм тощо). Юні актори продемонстрували чергову репетицію, подарували вірш про Україну, своє душевне тепло і любов.

 
Пан Томас Іванаускас розповів, що він раніше не знав таку казку, але під час репетиції зрозумів, що колись читав цю казкову історію під іншою назвою.
Андрій Мельник розповів, що ляльковий театр для дітей — це не тільки заняття художньою самодіяльністю, але й форма соціальної адаптації і реабілітації.

— Наші діти із задоволенням ідуть до «Оселі добра і радості». Вони чекають вівторка і суботу, коли проходять зайняття в гуртку. Вони дуже люблять Валентину Володимирівну Ржегак і Дмитра Васильовича Короля — керівників з «Академії майбутнього», які працюють в осередку, — додає Андрій Мельник.

Гості подарували дітям солодощі і слова вдячності за участь у культурному процесі між двома країнами.

 
Роботі над виставою «Три сестри» свій почесний патронат надали міський голова Кременчука Віталій Малецький і Почесний консул Литовської Республіки в Полтаві і Полтавській області Володимир Пилипенко.

 
«Оселя добра і радості» співпрацює з Алітуським театром ляльок «Aitvaras».

Нагадаємо, «Оселя добра і радості» — це простір для навчання та розвитку для людей з інвалідністю.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Оселя добра і радості Литва Для Дому і Сім'ї
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