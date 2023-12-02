«Оселя добра й радості» – місце, де панує любов і турбота про людей з особливими потребами

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 106

Разом із нами живуть люди, фізичні можливості яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно забезпечувати себе, доглядати за собою. Привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав покликаний Міжнародний день людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня. Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до найнезахищенішої частини суспільства — людей з інвалідністю

Протягом 30 років у Кременчуці діє товариство людей з обмеженими можливостями. На сьогодні воно об’єднує понад 250 осіб різного віку, які мають інвалідність або вроджену, або набуту в результаті травм чи інфекцій. Також зараз з’явилося чимало людей з інвалідністю, набутою внаслідок бойових дій.

Усі ці люди мають особливі потреби у житті, а також потребують додаткової уваги суспільства. При цьому вони в жодному разі не вимагають до себе жалю. Для них важливе елементарне — можливість жити, бути в суспільстві, самореалізуватися, мати доступ до гідної освіти й робочих місць.

Ці питання намагаються вирішити голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України Андрій Мельник та його вірні помічники — заступники за чотирма напрямами: по роботі з дітьми (яких в осередку понад 70), особами віком 18+, з дорослими та сеньйорами. За 2023 рік вони провели велику роботу щодо соціалізації та соціального захисту членів осередку.

Особам з інвалідністю дуже складно жити, іноді здається, що усе проти них. Але у цих людей велика внутрішня сила. Самі вони називають себе «Оселя добра й радості» — й у цій назві вся суть взаємин між тими, хто туди приходить. Ці люди, попри важкий стан здоров’я та серйозні проблеми, є справжніми оптимістами, які люблять життя. Кожен із них щедро дарує свою любов та турботу один одному.

— Я неодноразово бачив це на власні очі. Я бачив матерів, які віддають усіх себе важкохворим дітям і ще знаходять час, щоб прийти до товариства і допомогти іншим: провести майстер-класи, жіночий клуб, інші заходи. Я низько вклоняюся їм та тим людям, які у нашому товаристві безкоштовно працюють клоунесами, культмасовиками, волонтерами, психологами тощо. Багато людей, які відвідують «Оселю добра й радості», знаходять час і сили, щоб зробити окопні свічки, принести речі або консервацію та варення для військових. Вони відкидають усі свої домашні справи й приходять в осередок, щоб принести користь своєю працею, щоб допомогти або принести радість комусь. Серед активістів та добровільних помічників Анатолій Нетреба, Жанна Симоньян, Ольга Лобанцова, Надія Святенька та багато інших, які ніколи не відмовляють та самі виступають ініціаторами, — розповідає пан Андрій.

Литовці — справжні друзі

В «Оселі добра і радості» життя кипить. Тут проводяться ігри, змагання. Протягом 20 років працює «Жіночий клуб». Також працюють творчі гуртки та діє ляльковий театр.

Усе це допомагає дітям та дорослим з особливими потребами соціалізуватися, вчить спілкуванню, відкритості, чого дуже потребують ці люди.

До речі, гуртки та театр були започатковані «Академією майбутнього» і кременчуцьким осередком інвалідів у рамках литовсько-українського проєкту «Контролюй своє майбутнє».

— Ми дружимо та співпрацюємо з литовцями багато років. Цього літа литовсько-український проєкт надав можливість педагогічним працівникам і дітям не лише отримати нові знання і навички, а й познайомитись із культурою й історією Литви. У Вільнюсі й Алітусі побували дві групи учасників проєкту. Загалом це 20 педагогічних працівників і 40 дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, волонтерів і військових. Головна мета — навчити педагогів новітніх підходів у сфері неформальної освіти. Неформальна освіта — це галузь педагогіки, яка надає можливості дітям отримувати нові знання і, головне, — навички. У рамках проєкту делегації відвідали мерію міста-побратима Алітуса, Парламент Литви, центри дітей та молоді, алітуську гімназію імені Святого Бенедикта та багато іншого. Поєднання тренінгових програм і семінарів з екскурсіями й офіційними зустрічами дозволило учасникам поїздок глибше зрозуміти, як розвивається і чим живе дружня Литва. Крім того, результатом поїздки та навчання стали організовані гуртки та театр ляльок, які наразі дуже успішно працюють у Кременчуці, — розповів Андрій Васильович.

Він також зазначив, що литовці допомагають фінансово: проводять турніри, змагання, заходи, а виручені кошти акумулюють та скеровують на допомогу кременчуцькому осередку осіб з інвалідністю.

До слова, це один із прикладів того, що у цивілізованих країнах владу та бізнес не треба просити про допомогу — їхні представники вважають за необхідне самостійно виступати у ролі благодійників. Вони з радістю діляться своїм заробленим на користь тих, хто потребує. Зокрема, з організаціями, які об’єднують людей з інвалідністю.

— Хочеться, щоб у нашій країні і бізнес, і влада також розумілися на цій темі. Щоб вони самі хотіли надавати допомогу. Щоб люди з інвалідністю не просили, а отримували, — каже голова осередку.

Він також зазначає, що серед людей з обмеженими можливостями багато талановитих художників, письменників, декораторів, спортсменів. І всі вони потребують допомоги, просування, сторонньої участі.

— Мені здається, що питання інвалідності має бути ширше осмислене нашим суспільством. Мені прикро, що лише в цьому році, на 30-річчя товариства, людей вперше нагородили почесними грамотами міської та обласної ради, управлінь, департаментів, а 30 років цього не було… Вони жили самі по собі, а суспільство — само по собі. Хоча мушу сказати, що влада приділяє увагу: підтримують різними засобами, фінансами в оплаті за комунальні послуги. Також нас підтримує управління культури й білетні каси, які надають можливість відвідувати концерти, виставки тощо, — розповідає пан Андрій.

Відзначаючи Міжнародний день людей з обмеженими можливостями, прогресивне людство засвідчує, що ці громадяни потребують особливої уваги. Для них мають бути створені такі умови, які дають змогу відчувати себе рівними серед рівних. Адже саме ставлення до інвалідів визначає ступінь цивілізованості суспільства. Захищаючи гідність таких особливих людей, ми захищаємо своє людське обличчя.

Напередодні Міжнародного дня інвалідів, 2 грудня, в Кременчуцькій міській галереї відбудеться захід до цього дня. Андрій Васильович від усього осередку запрошує долучитися та допомогти провести цей захід.

Для охочих долучитися надаємо реквізити рахунку, куди можна перераховувати гроші — КМТІ СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКР.

ЄДРПОУ 13960701

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