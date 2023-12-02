«Оселя добра й радості» – місце, де панує любов і турбота про людей з особливими потребами

Разом із нами живуть люди, фізичні можливості яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно забезпечувати себе, доглядати за собою. Привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав покликаний Міжнародний день людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня. Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до найнезахищенішої частини суспільства — людей з інвалідністю
Протягом 30 років у Кременчуці діє товариство людей з обмеженими можливостями. На сьогодні воно об’єднує понад 250 осіб різного віку, які мають інвалідність або вроджену, або набуту в результаті травм чи інфекцій. Також зараз з’явилося чимало людей з інвалідністю, набутою внаслідок бойових дій.
Усі ці люди мають особливі потреби у житті, а також потребують додаткової уваги суспільства. При цьому вони в жодному разі не вимагають до себе жалю. Для них важливе елементарне — можливість жити, бути в суспільстві, самореалізуватися, мати доступ до гідної освіти й робочих місць.
Ці питання намагаються вирішити голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України Андрій Мельник та його вірні помічники — заступники за чотирма напрямами: по роботі з дітьми (яких в осередку понад 70), особами віком 18+, з дорослими та сеньйорами. За 2023 рік вони провели велику роботу щодо соціалізації та соціального захисту членів осередку.
Особам з інвалідністю дуже складно жити, іноді здається, що усе проти них. Але у цих людей велика внутрішня сила. Самі вони називають себе «Оселя добра й радості» — й у цій назві вся суть взаємин між тими, хто туди приходить. Ці люди, попри важкий стан здоров’я та серйозні проблеми, є справжніми оптимістами, які люблять життя. Кожен із них щедро дарує свою любов та турботу один одному.
В «Оселі добра і радості» життя кипить. Тут проводяться ігри, змагання. Протягом 20 років працює «Жіночий клуб». Також працюють творчі гуртки та діє ляльковий театр.
Усе це допомагає дітям та дорослим з особливими потребами соціалізуватися, вчить спілкуванню, відкритості, чого дуже потребують ці люди.
До речі, гуртки та театр були започатковані «Академією майбутнього» і кременчуцьким осередком інвалідів у рамках литовсько-українського проєкту «Контролюй своє майбутнє».
Він також зазначив, що литовці допомагають фінансово: проводять турніри, змагання, заходи, а виручені кошти акумулюють та скеровують на допомогу кременчуцькому осередку осіб з інвалідністю.
До слова, це один із прикладів того, що у цивілізованих країнах владу та бізнес не треба просити про допомогу — їхні представники вважають за необхідне самостійно виступати у ролі благодійників. Вони з радістю діляться своїм заробленим на користь тих, хто потребує. Зокрема, з організаціями, які об’єднують людей з інвалідністю.
Він також зазначає, що серед людей з обмеженими можливостями багато талановитих художників, письменників, декораторів, спортсменів. І всі вони потребують допомоги, просування, сторонньої участі.
Відзначаючи Міжнародний день людей з обмеженими можливостями, прогресивне людство засвідчує, що ці громадяни потребують особливої уваги. Для них мають бути створені такі умови, які дають змогу відчувати себе рівними серед рівних. Адже саме ставлення до інвалідів визначає ступінь цивілізованості суспільства. Захищаючи гідність таких особливих людей, ми захищаємо своє людське обличчя.
Напередодні Міжнародного дня інвалідів, 2 грудня, в Кременчуцькій міській галереї відбудеться захід до цього дня. Андрій Васильович від усього осередку запрошує долучитися та допомогти провести цей захід.
Для охочих долучитися надаємо реквізити рахунку, куди можна перераховувати гроші — КМТІ СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКР.
ЄДРПОУ 13960701
розрахунковий рахунок UA943052990000026000021201063
АТ КБ ПРИВАТБАНК. ЄДРПОУ 14360570
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