У Полтаві від вибуху гранати у квартирі загинув чоловік

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За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження

У Полтаві від вибуху гранати у квартирі загинув чоловік. Про це поінформувало Полтавське районне управління поліції.

Вибух відбувся ввечері 1 грудня у квартирі багатоповерхівки, що на вулиці Решетилівській. Близько 21.00 до відділу поліції №1 (Київський район) надійшло повідомлення від медиків про смерть мешканця оселі від ушкоджень, отриманих внаслідок вибуху.

Як виявилося, загинув 30-річний квартиронаймач. На момент вибуху в помешканні була 40-річна жінка. Вона не постраждала.

Начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко повідомив:

– За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Для встановлення причини смерті тіло загиблого чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Також правоохоронці встановлюють джерело походження боєприпасу. За даним фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Миргороді вибухнув електроприлад – чоловіку відірвало пальці.