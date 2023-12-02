Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві жінка, обороняючись, вбила ножем родича – поліція

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 219

 

34-річного чоловіка намагалися врятувати медики, але їм це не вдалося

28 листопада у Полтаві жінка, обороняючись, вбила ножем родича. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.
До поліціянтів близько 12.30 надійшло повідомлення від медиків про ножове поранення чоловіка в одній із квартир Шевченківського району Полтави.

Слідство встановило, що між 59-річною полтавкою та її 34-річним родичем виникла сварка, яка переросла в бійку. Обороняючись під час конфлікту, жінка завдала чоловікові ножове поранення. Його терміново доставили у лікарню. Але медикам не вдалося врятувати йому життя.

За спричинення тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони жінці повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції здійснює досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк. Слідчі дії тривають.

*Фото ілюстративне

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vycherpno.ck.ua
Теги: вбивство ножове поранення ніж самооборона Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 47 від 23 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх