У Полтаві жінка, обороняючись, вбила ножем родича – поліція

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34-річного чоловіка намагалися врятувати медики, але їм це не вдалося

28 листопада у Полтаві жінка, обороняючись, вбила ножем родича. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

До поліціянтів близько 12.30 надійшло повідомлення від медиків про ножове поранення чоловіка в одній із квартир Шевченківського району Полтави.

Слідство встановило, що між 59-річною полтавкою та її 34-річним родичем виникла сварка, яка переросла в бійку. Обороняючись під час конфлікту, жінка завдала чоловікові ножове поранення. Його терміново доставили у лікарню. Але медикам не вдалося врятувати йому життя.

За спричинення тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони жінці повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції здійснює досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк. Слідчі дії тривають.

*Фото ілюстративне