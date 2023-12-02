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Кременчук, Гроші, Соціальний захист

На оплату комуналки пільговикам кременчуцька влада виділить майже 800 тисяч гривень

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 220

 

Необхідну суму знайшли, зменшивши витрати на пільгові перевезення

У наступному році Кременчуцька міська рада планує виділити на оплату комунальних послуг пільговикам 782 тис. 165 грн. Рішення про це ухвалили депутати на сесії міської ради 1 грудня.

Це стосується пільгових категорій громадян, окрім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Гроші будуть виділені за рахунок зменшення коштів на відшкодування витрат за проїзд пільговиків комунальним транспортом громади.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: acmc.ua
Теги: комунальні платежі пільговики Комунальні послуги
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