На оплату комуналки пільговикам кременчуцька влада виділить майже 800 тисяч гривень

У наступному році Кременчуцька міська рада планує виділити на оплату комунальних послуг пільговикам 782 тис. 165 грн. Рішення про це ухвалили депутати на сесії міської ради 1 грудня.
Це стосується пільгових категорій громадян, окрім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Гроші будуть виділені за рахунок зменшення коштів на відшкодування витрат за проїзд пільговиків комунальним транспортом громади.
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