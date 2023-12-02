У Миргороді вибухнув електроприлад: є постраждалий

1 грудня близько 15.00 у багатоквартирному будинку на вулиці Незалежності у Миргороді вибухнув один з елементів електроприладу, який ремонтував чоловік. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.
За адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки обласної поліції.
Травми отримав 38-річний місцевий мешканець. Чоловіка з травматичною ампутацією пальців руки ушпиталили до Миргородської лікарні інтенсивного лікування.
За даним фактом поліція здійснює перевірку.
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