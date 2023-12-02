На Полтавщині 13-річна дівчинка врятувала з пожежі двох братиків

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Вона покликала на допомогу 24-річного брата, який живе по сусідству, і той виніс дітей із будинку

2 грудня на Полтавщині 13-річна дівчинка врятувала з пожежі двох братиків. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

До відділення поліції №3 (селище Нові Санжари) близько 9.00 надійшло повідомлення від медиків, що в селі Варварівка Драбинівської громади внаслідок пожежі в будинку від диму постраждало троє малолітніх дітей. На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники.

За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замикання електропроводки. На момент загоряння у будинку спали двоє 4-річних хлопчиків та 13-річна дівчинка. Дорослих вдома не було. Запах диму вчасно відчула дівчинка. Вона одразу покликала на допомогу 24-річного брата, який живе по сусідству.

Старший брат був вдома та вчасно виніс дітей із будинку. З ознаками отруєння димом малечу доставили у медичну установу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Обставини та причини події з’ясовує поліція.