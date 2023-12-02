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Кременчук

У Кременчуці почали монтувати головну новорічну ялинку

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 367

 

На площі Перемоги вже встигли встановити каркаси новорічного деревця та арки

Сьогодні, 2 грудня, у Кременчуці почали монтувати головну ялинку на площі Перемоги. Комунальники вже встигли встановити каркаси новорічного деревця та арки.

Нагадаємо, штаб оборони Кременчуцького району вирішив заборонити проведення масових заходів та встановлення атракціонів на площах міста.

Але міська влада Кременчука була рішуче налаштована встановлювати новорічну ялинку на площі Перемоги попри заборону проведення масових заходів. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що РВА звертатиметься до органів прокуратури та поліції, щоб забезпечити виконання рішення Кременчуцького районного штабу оборони.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Новорічна ялинка площа Перемоги ялинка
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