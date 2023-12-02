У Кременчуці почали монтувати головну новорічну ялинку

Сьогодні, 2 грудня, у Кременчуці почали монтувати головну ялинку на площі Перемоги. Комунальники вже встигли встановити каркаси новорічного деревця та арки.
Нагадаємо, штаб оборони Кременчуцького району вирішив заборонити проведення масових заходів та встановлення атракціонів на площах міста.
Але міська влада Кременчука була рішуче налаштована встановлювати новорічну ялинку на площі Перемоги попри заборону проведення масових заходів. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що РВА звертатиметься до органів прокуратури та поліції, щоб забезпечити виконання рішення Кременчуцького районного штабу оборони.
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