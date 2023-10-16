РВА: мер Кременчука не виконує рішення штабу оборони, роледром працює, а чи встановлюватимуть ялинку — невідомо

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 957

Роледром на центральній площі Кременчука продовжує працювати попри заборону на проведення масових заходів на площах міста, прийняте на засіданні штабу оборони Кременчуцького району після ракетного удару 22 вересня.

Воно стосувалося, зокрема, й розміщення на площах Кременчука всіляких атракціонів, роледромів тощо. І якщо атракціони лунапарку після цього одразу прибрали, до роледром призупинив свою роботу лише на пару днів, а потім знову запрацював.

Сьогодні, 16 жовтня, на ранковому брифінгу журналісти запитали начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка щодо його реакції на відверте невиконання рішення ради оборони.

— Це рішення приймалося колегіальним органом одноголосно. До складу штабу оборони входить міський голова. При ухваленні рішення про заборону після ракетного удару ні в кого не було жодних заперечень. Відповідальним за його виконання призначили Віталія Малецького. І це рішення має бути виконане, — відповів Олег Лєднік.

Він також додав, що зараз в Україні воєнний стан, і якщо приймаються якісь обмеження, то це диктується необхідністю зважувати на усі ризики.

— Так, це непопулярне рішення. Але в умовах війни ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення для збереження життя та здоров’я громадян, забезпечення роботи промислових підприємств та комунальної сфери, — пояснив очільник РВА.

На зауваження від журналістки, що у наближених до міського голови пабліках «розганяються» меседжі про те, що нібито «Лєднік заборонив ставити новорічну ялинку, бо хоче отримати хабаря, після чого це дозволить», Олег Лєднік відповів:

— Рішення щодо новорічної ялинки буде прийматися окремо. Ми направили наші пропозиції щодо цього питання на розгляд Ради оборони Полтавської області, бо вважаємо, що підхід має бути однаковий для усіх міст. Ми вимушені були поставити це питання, адже «прильот» 22 вересня був поруч із дитячими атракціонами та майданчиками. Ворог жорстокий, цинічний і варто перестрахуватися. Ми вимушені йти на непопулярні заходи. Що ж до розповсюдження всіляких фейків — то мені до них не звикати. Наголошую ще раз — рішення про заборону проведення масових заходів на площах Кременчука прийнято районним штабом оборони, до якого входять представники органів місцевого самоврядування, одноголосно. Питання встановлення новорічної ялинки на ньому взагалі не розглядалося, бо до Нового року тоді було ще 3 місяці — про це говорити тоді було зарано.

Олег Лєднік не уточнив, чи був на засіданні штабу оборони Кременчуцького району, коли приймалося рішення про заборону проведення масових заходів на площах міста, Віталій Малецький. Чи, можливо, через свою поїздку до Франції він прислав замість себе когось іншого. Але, у будь-якому випадку, це рішення було ухвалено одноголосно.

Він також додав, що РВА звертатиметься до органів прокуратури та національної поліції, щоб забезпечити виконання рішення Кременчуцького районного штабу оборони.

— Рішення буде виконане. Ніхто цими заборонами нехтувати не буде! — резюмував Олег Лєднік.

Нагадаємо, на брифінгу минулого понеділка на запитання журналістів щодо встановлення новорічної ялинки на головній площі міста Олег Лєднік відповів, що це питання буде обговорено на Раді оборони області, й лише після цього буде ухвалене відповідне рішення. Тоді він припустив, що можливо буде заборона на встановлення новорічної ялинки, бо в країні триває війна і виникає потреба приймати непопулярні рішення.