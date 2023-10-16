РВА: мер Кременчука не виконує рішення штабу оборони, роледром працює, а чи встановлюватимуть ялинку — невідомо

Начальника Кременчуцької РВА звинувачують у бажанні отримати хабар, а він обіцяє підключити прокуратуру та поліцію
Роледром на центральній площі Кременчука продовжує працювати попри заборону на проведення масових заходів на площах міста, прийняте на засіданні штабу оборони Кременчуцького району після ракетного удару 22 вересня.
Воно стосувалося, зокрема, й розміщення на площах Кременчука всіляких атракціонів, роледромів тощо. І якщо атракціони лунапарку після цього одразу прибрали, до роледром призупинив свою роботу лише на пару днів, а потім знову запрацював.
Сьогодні, 16 жовтня, на ранковому брифінгу журналісти запитали начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка щодо його реакції на відверте невиконання рішення ради оборони.
Він також додав, що зараз в Україні воєнний стан, і якщо приймаються якісь обмеження, то це диктується необхідністю зважувати на усі ризики.
На зауваження від журналістки, що у наближених до міського голови пабліках «розганяються» меседжі про те, що нібито «Лєднік заборонив ставити новорічну ялинку, бо хоче отримати хабаря, після чого це дозволить», Олег Лєднік відповів:
Олег Лєднік не уточнив, чи був на засіданні штабу оборони Кременчуцького району, коли приймалося рішення про заборону проведення масових заходів на площах міста, Віталій Малецький. Чи, можливо, через свою поїздку до Франції він прислав замість себе когось іншого. Але, у будь-якому випадку, це рішення було ухвалено одноголосно.
Він також додав, що РВА звертатиметься до органів прокуратури та національної поліції, щоб забезпечити виконання рішення Кременчуцького районного штабу оборони.
Нагадаємо, на брифінгу минулого понеділка на запитання журналістів щодо встановлення новорічної ялинки на головній площі міста Олег Лєднік відповів, що це питання буде обговорено на Раді оборони області, й лише після цього буде ухвалене відповідне рішення. Тоді він припустив, що можливо буде заборона на встановлення новорічної ялинки, бо в країні триває війна і виникає потреба приймати непопулярні рішення.
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