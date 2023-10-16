За день на Кам'янському водосховищі затримали 10 порушників навігації — поліція

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За день, 14 жовтня, на Кам'янському водосховищі затримали 10 порушників навігації. Про це повідомила пресслужба поліції. На порушників складені відповідні адмінматеріали.

За словами Дмитра Кисличенка, начальника сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини, з початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 260 адмінматеріалів за ст.117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Полтавської обласної військової адміністрації №329 від 30.05.2023, під час воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, та спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, Національної поліції України, Збройних Сил України та інших органів державної влади.

Дозволений рух на байдарках, каное, каяках, парусних суднах у спортивних цілях (проведення навчально-тренувальних занять та спортивних змагань) та моторних суднах (катерах) лише для рятувально-пошукових заходів.