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Рада оборони Полтавщини дозволила спортсменам тренуватися та змагатися на воді, але є умова

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 379

 

Вони мають взяти дозвіл в ОВА та надати документи до СБУ та поліції

Рада оборони Полтавської області дозволила тренуватися на воді спортсменам-водникам.

Мова йде про КЗ ДЮСШ «Олімпійські надії», КЗ ПДЮСШ «Веслувальник», Полтавську обласну школу вищої спортивної майстерності, ДЮСШ №3 м. Горішні Плавні, КЗ КМДЮСШ №1, ГО «Полтавська обласна федерація спортивного туризму», Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації «ГО «Полтавська обласна федерація веслування на човнах «Дракон», ГО «Полтавська обласна федерація вітрильного спорту». Для них не заборонений рух на маломірних суднах — несамохідних, парусних, моторних (гребних човнах, байдарках, каное, каяках, катамаранах, катерах тощо) — у спортивних цілях (проведення навчально-тренувальних занять та спортивних змагань) на водоймах області.

Проте є умова — ці спортивні організації мають надати Управлінню СБУ та Головному управлінню Національної поліції у Полтавській області розгорнуту інформацію про змагання й акваторії, у межах яких будуть проводитися змагання. Графік змагань (тренувань) має бути погоджений з обласною військовою адміністрацією з урахуванням заборони наближення до мостів на відстань до 100 метрів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: веслування ДЮСШ навігація водойми Полтавщини
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