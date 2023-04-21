Долар, євро та злотий дорожчають: де в Кременчуці 21 квітня вигідно обмінювати валюту

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 78

Напередодні вихідних, 21 квітня, Національний банк України підвищив офіційний курс валют. Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 10 копійок, а польський злотий — на 1 копійку.

Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Попри таке несуттєве підвищення курсу основних валют готівковий ринок на нього відреагував — долар, євро та злотий продовжують потрохи дорожчати.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують — по 36,90 — 37,95 грн,

продають — по 37,95 — 38,50 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (37,95 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,95 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують — по 40,40 — 41,42 грн,

продають — по 41,64 — 42,80 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (41,42 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку (41,64 грн).

З лотий

купують по 8,50 — 8,85 грн,

продають — по 8,90 — 9,25 грн.

Найвигідніше курс здачі — в Укрексімбанку (8,85 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Ідея Банку (8,90 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 21.0 4 .2023 року: