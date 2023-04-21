Вода потроху спадає: на Полтавщини знизили рівень небезпеки до помаранчевого

Рівень води у Дніпрі в Кременчуцькому районі протягом кількох днів впав майже на метр. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.
За даними РВА, станом на 8 ранку 21 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81.2 метри, у нижньому — 66 метрів.Для порівняння: 20 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі складав 81.3 метри, у нижньому — 66.4 метри.
Максимальний рівень води у нижньому б'єфі був зафіксований на рівні 67,3 метра.
Підтопленими залишаються понад 400 домогосподарств присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі — Кривушах, Самусіївці, Кам’яних Потоках, Чечелевому, Потоках та Дмитрівці. Евакуація людей протягом минулої доби не проводилася, викликів щодо порятунку людей внаслідок підтоплення до ДСНС району не надходило.
Начальник РВА наголосив, що причин для занепокоєння немає, ситуація — штатна.
Крім того, він зазначив, що Укргідрометцентр знизив рівень небезпеки на Полтавщині з червоного до помаранчевого.
Нагадаємо, експерти прогнозують, що мешканці Кременчука будуть бачити наслідки повені ще два тижні. Тому що середній каскад буде пропускати воду з верхнього каскаду. Втім, ситуація контрольована.
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На фото — Східна дамба перед Крюківським мостом у районі пожежної частини, ранок 21 квітня
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