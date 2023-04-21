Вода потроху спадає: на Полтавщини знизили рівень небезпеки до помаранчевого

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Кременчуцька ГЕС закрила дві з трьох відкритих стулок

Рівень води у Дніпрі в Кременчуцькому районі протягом кількох днів впав майже на метр. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.

За даними РВА, станом на 8 ранку 21 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81.2 метри, у нижньому — 66 метрів.Для порівняння: 20 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі складав 81.3 метри, у нижньому — 66.4 метри.

Максимальний рівень води у нижньому б'єфі був зафіксований на рівні 67,3 метра.

Підтопленими залишаються понад 400 домогосподарств присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі — Кривушах, Самусіївці, Кам’яних Потоках, Чечелевому, Потоках та Дмитрівці. Евакуація людей протягом минулої доби не проводилася, викликів щодо порятунку людей внаслідок підтоплення до ДСНС району не надходило.

— Вчора, 20 квітня, на Кременчуцькій ГЕС було ухвалене рішення закрити ще одну стулку. Відсьогодні залишається відкритою одна з трьох відкритих, — сказав Олег Лєднік. — Тому очікується, що рівень води потроху спадатиме.

Начальник РВА наголосив, що причин для занепокоєння немає, ситуація — штатна.

Крім того, він зазначив, що Укргідрометцентр знизив рівень небезпеки на Полтавщині з червоного до помаранчевого.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що мешканці Кременчука будуть бачити наслідки повені ще два тижні. Тому що середній каскад буде пропускати воду з верхнього каскаду. Втім, ситуація контрольована.

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На фото — Східна дамба перед Крюківським мостом у районі пожежної частини, ранок 21 квітня