Атракціонів на площах Кременчука більше не буде, новорічної ялинки цього року, можливо, теж

Після останніх «прильотів» по Кременчуку та багатьох випадків, коли російська армія завдавала ракетних ударів по місцях масового скупчення людей в інших містах Україні, штаб оборони Кременчуцького району прийняв рішення заборонити проведення масових заходів на площах Кременчука. Це стосується, зокрема, і розміщення всіляких атракціонів, роледромів тощо. Відповідне доручення надано міському голові Кременчука для негайного виконання.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
На питання журналістів щодо встановлення новорічної ялинки на головній площі міста Олег Лєднік відповів, що це питання буде обговорено на Раді обороні області й після цього буде ухвалене відповідне рішення.
Керівник Кременчуцької РВА додав, що якщо рішення про заборону встановлення новорічної ялинки буде ухвалено, то справедливим було б заборонити її встановлення на головних площах міст не тільки в Кременчуці, а й у Горішніх Плавнях та Глобиному.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.