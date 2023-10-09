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Атракціонів на площах Кременчука більше не буде, новорічної ялинки цього року, можливо, теж

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 1 563

 Кременчуцька РВА заборонила проведення масових заходів на площах міста

Після останніх «прильотів» по Кременчуку та багатьох випадків, коли російська армія завдавала ракетних ударів по місцях масового скупчення людей в інших містах Україні, штаб оборони Кременчуцького району прийняв рішення заборонити проведення масових заходів на площах Кременчука. Це стосується, зокрема, і розміщення всіляких атракціонів, роледромів тощо. Відповідне доручення надано міському голові Кременчука для негайного виконання.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Близько 90% усіх «прильотів» по Полтавській області було по Кременчуку. Тому така увага саме до цього міста. Для проведення масових заходів треба отримати дозвіл у порядку, який визначений, а місцем їх проведення краще обирати паркові зони – подалі від житлової забудови, - зазначив очільник РВА.

На питання журналістів щодо встановлення новорічної ялинки на головній площі міста Олег Лєднік відповів, що це питання буде обговорено на Раді обороні області й після цього буде ухвалене відповідне рішення.

- Можливо буде заборона і на встановлення новорічної ялинки. В країні триває війна і треба приймати непопулярні рішення, доносити їх до населення та пояснювати причини, - заявив він.

Керівник Кременчуцької РВА додав, що якщо рішення про заборону встановлення новорічної ялинки буде ухвалено, то справедливим було б заборонити її встановлення на головних площах міст не тільки в Кременчуці, а й у Горішніх Плавнях та Глобиному.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА атракціони заборона Новорічна ялинка
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