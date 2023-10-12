Аби встановити ялинку, влада Кременчука готова звернутися навіть до президента, - Малецький

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 174

Міська влада Кременчука рішуче налаштована встановлювати новорічну ялинку на площі Перемоги попри заборону проведення масових заходів. Про це сьогодні розповів міський голова Віталій Малецький після засідання виконкому, відповідаючи на запитання журналістів.

- Ми підготуємо звернення на нового голову Полтавської обласної державної адміністрації (щодо встановлення ялинки - ред.). В нас деякі депутати вже готові писати листи президенту у разі, якщо районна адміністрація суворо забороняє проводити заходи для дітей, - сказав Малецький.

Він наголосив, що ялинка встановлюється для дітей, щоб вони «не відчували постійної напруги воєнного часу та стресу від повітряних тривог», «від того, що вони не можуть нормально навчатися в школі та в садочках».

Атракціонів на площах Кременчука більше не буде, новорічної ялинки цього року, можливо, теж