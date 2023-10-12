Аби встановити ялинку, влада Кременчука готова звернутися навіть до президента, - Малецький

Міська влада Кременчука рішуче налаштована встановлювати новорічну ялинку на площі Перемоги попри заборону проведення масових заходів. Про це сьогодні розповів міський голова Віталій Малецький після засідання виконкому, відповідаючи на запитання журналістів.
Він наголосив, що ялинка встановлюється для дітей, щоб вони «не відчували постійної напруги воєнного часу та стресу від повітряних тривог», «від того, що вони не можуть нормально навчатися в школі та в садочках».
Атракціонів на площах Кременчука більше не буде, новорічної ялинки цього року, можливо, теж
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