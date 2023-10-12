Роспропаганда підвищила речника Полтавського ТЦК до воєнкома та «знайшла» його віллу в Іспанії

Чому російські пропагандисти так відреагували на слова звичайного майора ЗСУ
Речнику Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майору Роману Істоміну російські пропагандисти приписали «хатинку» в іспанському Аліканте за 12 мільйонів євро. А до того, ще й «підвищили» його у посаді до «воєнкома».
Чому вони приділили таку увагу звичайному майору ЗСУ?
Приводом стала його заява, сказана в інтерв’ю «Телеграфу» про те, що «кожен чоловік уже повинен зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках». Він також наголосив, що чоловіки мають готуватися до того, що їм потрібно буде стати на захист України.
Ця заява речника Полтавського обласного ТЦК та СП (колишній військкомат – ред.) викликала справжню істерію в російських ЗМІ та блогерів країни-агресорки.
Роман Істомін розповів «Телеграфу», що він поверхнево оглянув інформаційний простір та нарахував понад два десятки ресурсів рф, які процитували його слова, додаючи власні коментарі. А іноді роспропаганда не гребувала й створенням відвертих фейків про українського майора.
А один з ворожих ресурсів пішов далі — запустив відео, в якому «підвищив» майора Істоміна у посаді до обласного військкома та приписав йому розкішну віллу в іспанському Аліканте з басейном та прямим виходом до моря вартістю 12 млн євро, яку він начебто недавно придбав. А щоб його читачам було страшніше, цей ресурс перекрутив його слова.
Речник Полтавського ОТЦК та СП зауважив, що такі відео російська пропаганда зазвичай робить про начальників обласних ТЦК та СП, а він став першим рядовим працівником терцентру, який був «удостоєний такої честі».
Він додав, що автори ролика про «його віллу» не надто старалися вибирати ілюстрацію для своєї брехні й, навіть, не вказали її адресу. Однак, дехто почав напрошуватися до нього «у гості».
На запитання журналіста «Телеграфу» Роман Істомін відповів, що не має навіть дачі під Полтавою, а не те що якоїсь нерухомості за кордоном.
Він також відповів на питання щодо «підвищення» у посаді від російських пропагандистів.
У своєму інтерв’ю він також зазначив, що воюють між собою не просто армії, а воює держава рф проти держави України, а тому мобілізація — це справа не тільки ЗСУ чи терцентрів комплектування (ТЦК та СП), а загальнодержавний процес.
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