Роспропаганда підвищила речника Полтавського ТЦК до воєнкома та «знайшла» його віллу в Іспанії

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 1 042 Коментарів: 1

Речнику Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майору Роману Істоміну російські пропагандисти приписали «хатинку» в іспанському Аліканте за 12 мільйонів євро. А до того, ще й «підвищили» його у посаді до «воєнкома».

Чому вони приділили таку увагу звичайному майору ЗСУ?

Приводом стала його заява, сказана в інтерв’ю «Телеграфу» про те, що «кожен чоловік уже повинен зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках». Він також наголосив, що чоловіки мають готуватися до того, що їм потрібно буде стати на захист України.

Ця заява речника Полтавського обласного ТЦК та СП (колишній військкомат – ред.) викликала справжню істерію в російських ЗМІ та блогерів країни-агресорки.

Роман Істомін розповів «Телеграфу», що він поверхнево оглянув інформаційний простір та нарахував понад два десятки ресурсів рф, які процитували його слова, додаючи власні коментарі. А іноді роспропаганда не гребувала й створенням відвертих фейків про українського майора.

- Російська влада залякує своє населення тим, що українці й далі будуть захищатися. Тобто, щоб продовжувати свою агресію, владі країни-окупанта потрібно залякати власний народ. Я особливо не досліджував історію воєн, але здається, такого ніколи не було. Можливо, фашистська Німеччина займалась чимось подібним. Недарма зараз так багато аналогій проводять між режимами цих двох країн, — пояснив офіцер ЗСУ.

А один з ворожих ресурсів пішов далі — запустив відео, в якому «підвищив» майора Істоміна у посаді до обласного військкома та приписав йому розкішну віллу в іспанському Аліканте з басейном та прямим виходом до моря вартістю 12 млн євро, яку він начебто недавно придбав. А щоб його читачам було страшніше, цей ресурс перекрутив його слова.

- Каждый мужчина должен понять — надо брать автомат и идти на фронт воевать, — прозвучало у відеоролику.

Речник Полтавського ОТЦК та СП зауважив, що такі відео російська пропаганда зазвичай робить про начальників обласних ТЦК та СП, а він став першим рядовим працівником терцентру, який був «удостоєний такої честі».

- Зроблені вони в одній і ті й же манері: спочатку говориться, що це такий-то й такий «воєнком» з такої-то області, за останній місяць чи два купив… І далі перераховуються якісь абсолютно безглузді вілли в Іспанії, яхти і тому подібне. Кожне таке відео на своєму каналі набирає певну кількість підписників і переглядів і на цьому все закінчується. Це особливість TikTok. Там, щоб стати популярним, не обов’язково мати вагу у суспільстві, — пояснив офіцер.

Він додав, що автори ролика про «його віллу» не надто старалися вибирати ілюстрацію для своєї брехні й, навіть, не вказали її адресу. Однак, дехто почав напрошуватися до нього «у гості».

- Відповідаю, що треба трохи почекати, коли в мене з’явиться приватний літак, яхта й рахунок у біткоїнах, - пожартував Роман Істомін та додав, що якби мав 12 млн євро, то витратив би їх на відкриття центру реабілітації ветеранів чи пустив би на іншу корисну під час війни справу.

На запитання журналіста «Телеграфу» Роман Істомін відповів, що не має навіть дачі під Полтавою, а не те що якоїсь нерухомості за кордоном.

— У мене її взагалі нема. Якби купував собі нерухомість – вона була б під Полтавою, і це можна було б перевірити. В Іспанії, звісно, ніхто нічого не перевірятиме, а зрадофіли й так повірять у будь-яку нісенітницю, - зауважив майор.

Він також відповів на питання щодо «підвищення» у посаді від російських пропагандистів.

— На жаль, подібними «підвищеннями» грішать і наші українські видання, які часто називають «воєнкомами», мабуть, всіх, хто працює в штаті ТЦК і СП. Колись це було скороченням від «военный комиссар». Українською — військком (військовий комісар). Але такої назви посади наразі взагалі не існує, вона залишилась у минулому, - пояснив Роман Істомін.

У своєму інтерв’ю він також зазначив, що воюють між собою не просто армії, а воює держава рф проти держави України, а тому мобілізація — це справа не тільки ЗСУ чи терцентрів комплектування (ТЦК та СП), а загальнодержавний процес.