На Полтавщині зіткнулися вантажівка з трактором

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Вчора, 11 жовтня, близько 16.30, на автодорозі Опішня-Гадяч, поблизу міста Зіньків сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, вантажний автомобіль DAF, яким керував 26-річний мешканець Карлівки, зіткнувся з трактором, яким керував 46-річний мешканець Полтавського району.

Внаслідок ДТП травмованого водія трактора госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.