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У Кременчуці зростає кількість заражень короновірусом, а рівень захворюваності на ГРВІ стабільний

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 291

 

На стаціонарному лікуванні з коронавірусною інфекцією знаходяться 18 кременчужан

Сьогодні у Кременчуці рівень захворюваності на ГРВІ стабільний. За статистичними даними, він є середнім як для вересня-жовтня. Зокрема, в останній тиждень вересня у місті було зафіксовано 1057 випадків на гостру респіраторно-вірусну інфекцію, у перший тиждень жовтня – 1042, а на цьому тижні – 946.

Про це, відповідаючи на запитання «Кременчуцького Телеграфу», на засіданні виконкому повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Кременчука Максим Середа.

За його словами, для переходу на високий рівень епідеміологічної небезпеки треба мати +25% і вище до епідпорогу. Нині цей показник становить лише +2,2%.

Він також розповів, що у жовтні спостерігається невелике зростання коронавірусної інфекції серед кременчужан. Так, в останній тиждень вересня було зареєстровано 167 випадків зараження коронавірусною інфекцією, у перший тиждень жовтня – 198 і на цьому тижні – 218.

Максим Середа зазначив, що на стаціонарному лікуванні з коронавірусною інфекцією наразі перебувають 18 пацієнтів, у трьох з них перебіг хвороби проходить в стані середньої тяжкості через супутні діагнози. Всі госпітальні ліжка у Кременчуці готові до прийому пацієнтів із цією інфекцією.

Отже, радимо кременчужанам дотримуватися правил особистої гігієни, щоб зменшити ризики зараження вірусними інфекціями. Дієвим заходом їх профілактики є імунізація. Пройти вакцинацію від грипу можуть усі охочі. Для цього необхідно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем та обрати вакцину. За рекомендаціями МОЗ України, протигрипозні та протиковідні щеплення можна робити в один день.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне
Теги: коронавірус ГРВІ захворюваність виконком департамент охорони здоров'я
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