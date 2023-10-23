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Роледром з площі не прибрали – міський голова Кременчука досі не виконав рішення штабу оборони

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 31

 

Жодного рішення з питань встановлення новорічної ялинки поки не приймалося

Роледром на центральній площі Кременчука все ще не прибрали, хоча рішення штабу оборони Кременчуцького району про заборону на проведення масових заходів на площах міста було прийняте майже одразу після ракетного удару 22 вересня.

Сьогодні на ранковому брифінгу журналісти запитали начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка щодо причин невиконання цього рішення.

— Це насамперед неповага до людей — жителів міста, та до органів державного управління під час воєнного стану… Рішення штабу оборони мотивоване, зважене та обов’язкове до виконання. Воно було ухвалено колегіальним органом одноголосно. За нього, зокрема, проголосував і секретар Кременчуцької міської ради. Відповідальним за його виконання призначили Віталія Малецького, — відповів Олег Лєднік.

Він також додав, що звернення РВА направлене до прокуратури та національної поліції, щоб правоохоронні органи забезпечили виконання рішення Кременчуцького районного штабу оборони.

— Щодо спекуляцій на тему встановлення новорічної ялинки — жодного рішення з цього приводу не приймалося. Питання проведення новорічних заходів поки не обговорювалося. Втім, нагадую, що у Полтавській області діє заборона на проведення масових заходів у громадських місцях на відкритому просторі. Усі обмеження воєнного стану в області залишаються без змін — і щодо комендантської години, і щодо світломаскування, і щодо продажу алкогольних напоїв, — пояснив начальник Кременчуцької РВА.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Кременчуцька міська рада міський голова Віталій Малецький роледром Новорічна ялинка
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