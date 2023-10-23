Вже до кінця цього тижня на лівобережжі Кременчука має з’явитися гаряча вода

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 97

Вже до кінця цього тижня на лівобережжі Кременчука має з’явитися гаряча вода.

Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомила заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша.

За її словами, запуск гарячого водопостачання відбуватиметься від альтернативних джерел генерації теплової енергії та запланований на п’ятницю, 27 жовтня.

— Проте, якщо дозволить технологічне обладнання, то ми готові це зробити й раніше, — зазначила Наталія Макаруша.

Вона також зазначила, що попри борги кременчужан, «Полтаватеплоенерго» готове запускати й опалення.

— Чекаємо на рішення місцевої влади, — додала Наталія Макаруша.

Раніше ми писали, що гаряча вода в абонентів КП «Теплоенерго» має з’явитися разом з опаленням.



