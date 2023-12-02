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У Кременчуці з вікна 4 поверху випала 6-річна дитина

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 1 049

 

Хлопчик у реанімації

1 грудня на кварталі 278 з вікна 4 поверху випала 6-річна дитина. За даними Кременчуцького райуправління поліції, близько 19.30 правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків про цей інцидент. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліціянти.  

За попередньою інформацією, хлопчик відчинив на кухні вікно, яке знаходилося в режимі зимової вентиляції, обперся об москітну сітку та випав з 4 поверху. Дитина отримала тяжкі травми. Її доставили у реанімацію лікарні. 

Наразі обставини події з’ясовує поліція.

Поліція рекомендує батькам обмежити доступ малолітнім дітям до відчинених вікон, балконів, в тому числі облаштованих москітними сітками, які створюють хибну уяву захисту.

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cheline.com.ua
Теги: дитина випала з вікна
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