У Кременчуці з вікна 4 поверху випала 6-річна дитина

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1 грудня на кварталі 278 з вікна 4 поверху випала 6-річна дитина. За даними Кременчуцького райуправління поліції, близько 19.30 правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків про цей інцидент. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліціянти.

За попередньою інформацією, хлопчик відчинив на кухні вікно, яке знаходилося в режимі зимової вентиляції, обперся об москітну сітку та випав з 4 поверху. Дитина отримала тяжкі травми. Її доставили у реанімацію лікарні.

Наразі обставини події з’ясовує поліція.

Поліція рекомендує батькам обмежити доступ малолітнім дітям до відчинених вікон, балконів, в тому числі облаштованих москітними сітками, які створюють хибну уяву захисту.

*Фото ілюстративне