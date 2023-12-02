На Полтавщині за останню добу горіли дві автівки

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На Полтавщині за останню добу горіли дві автівки. Про це сповістило Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

1 грудня о 3.31 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на дорозі поблизу села Шилівка Полтавського району. Надзвичайники локалізували пожежу о 4.10, а о 4.30 – ліквідували. Травмованих та загиблих не було, проте авто згоріло повністю.

1 грудня о 8.06 сталася пожежа в легковому автомобілі на вулиці Джохара Дудаєва в Шевченківському районі Полтаві. Вогнеборці локалізували займання о 8.17, а о 8.26 – ліквідували. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.