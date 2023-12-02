Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині за останню добу горіли дві автівки

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 109

 

Одне авто згоріло повністю

На Полтавщині за останню добу горіли дві автівки. Про це сповістило Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

1 грудня о 3.31 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на дорозі поблизу села Шилівка Полтавського району. Надзвичайники локалізували пожежу о 4.10, а о 4.30 – ліквідували. Травмованих та загиблих не було, проте авто згоріло повністю.

1 грудня о 8.06 сталася пожежа в легковому автомобілі на вулиці Джохара Дудаєва в Шевченківському районі Полтаві. Вогнеборці локалізували займання о 8.17, а о 8.26 – ліквідували. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: горів автомобіль пожежа Полтава Полтавський район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 47 від 23 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх