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Таємниця, кафе та вбивство: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 130

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок

Януш Леон Вишневський «Зміщення спектра»

Це продовження бестселера «С@мотність у мережі» — 21 рік по тому! Якуб — студент факультету інформатики в університеті. Він не знає, що в житті його матері було велике кохання, яке і досі її хвилює. І от його дівчина раптом помічає дивовижні зв’язки між книжкою, яку саме читає, і життям свого коханого. Вона починає пошуки і наштовхується на таємницю. Хто насправді є батьком Якуба? Чи має вона право знайти відповідь на це питання? Родинні секрети, різні країни — герої наново переживають давно забуті емоції, прагнуть розібратись у власних почуттях і зрозуміти, чи правильний вибір вони зробили.

Фенні Флеґґ «Чудовий хлопець із кафе «Зупинка»

Це продовження роману «Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка», який свого часу став міжнародним бестселером. За цією книгою було знято фільм, а сценарій, написаний до нього Фенні Флеґґ, був навіть номінований на премію «Оскар». Містечко Вісл-Стоп занепало, проте пам’ять про нього – а передусім про кафе «Зупинка», що наче стало душею громади, – й надалі живе у серцях його колишніх мешканців: Іджі Тредґуд, Бада Тредґуда, Дот Вімз та інших. Вона єднає їх на відстані, спонукає залишатися на зв’язку крізь роки та допомагати одне одному в біді. А потім продовжує існувати в їхніх нащадках, перетворюючись на мрію – відродити Вісл-Стоп.

Андре Мішо «Пограниччя»

Дія цієї книги відбувається в мальовничій місцевості на кордоні між США та Канадою. Це місцина у лісі, з великим озером, куди на літо з’їжджаються дачники. Атмосфера майже ідилічна. У центрі уваги завжди перебувають двоє дівчат-тінейджерок Сіссі та Заза: одна руда, друга – блондинка. І ось одного разу Заза зникає. Усе місцеве населення залучене до пошуків, врешті її знаходять мертвою: вона потрапила в стару мисливську пастку. Смерть дівчини дуже згуртовує людей. Але коли знаходять мертвою другу дівчину, атмосфера в селищі стає гнітючою. Тоді як смерть Зази могла бути нещасним випадком, смерть Сісі – безсумнівне вбивство.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги обзор бібліотека
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