Таємниця, кафе та вбивство: що кременчужанам почитати на вихідних

Януш Леон Вишневський «Зміщення спектра» Це продовження бестселера «С@мотність у мережі» — 21 рік по тому! Якуб — студент факультету інформатики в університеті. Він не знає, що в житті його матері було велике кохання, яке і досі її хвилює. І от його дівчина раптом помічає дивовижні зв’язки між книжкою, яку саме читає, і життям свого коханого. Вона починає пошуки і наштовхується на таємницю. Хто насправді є батьком Якуба? Чи має вона право знайти відповідь на це питання? Родинні секрети, різні країни — герої наново переживають давно забуті емоції, прагнуть розібратись у власних почуттях і зрозуміти, чи правильний вибір вони зробили.

