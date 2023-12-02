12-річна дівчина пішла з дому у Кременчуці і опинилася у Горішніх Плавнях

На Полтавщині поліціянти упродовж години розшукали зниклу 12-річну дівчинку.
За матеріалами Кременчуцького райуправління поліції, 1 грудня близько 18.50 до поліціянтів надійшло повідомлення від місцевої мешканки про зникнення її 12-річної доньки. Заявниця розповіла, що дитина два дні тому пішла з дому та не повернулася. Правоохоронці розпочали пошуки.
Потягом години місце перебування розшукуваної встановили. Дитина перебувала у подруги в Горішніх Плавнях. З нею все гаразд. Поліціянти передали дівчину рідним.
Обставини та причини події з’ясовують інспектори ювенальної превенції.
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