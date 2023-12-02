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Надзвичайні новини

На вулиці Героїв України з пожежі врятували людину

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 156

 

Горіла кухня у 9-поверхівці

1 грудня на вулиці Героїв України у Кременчуці сталася пожежа у кухні на 4 поверсі 9-поверхівки.

Як повідомило Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, сповіщення про пожежу до служби порятунку надійшло об 11.10. 

Під час гасіння займання вогнеборці врятували одну людину, а також із будинку евакуювали 2 людей. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Об 11.31 пожежу локалізували, а о 12.10 — ліквідували.

Вогонь знищив кухонні меблі, побутову техніку, одне деревʼяне вікно, оздоблення стін та стелі кухні площею 7 кв. м, 6 метрів погонних електричних проводів. Полум’я пошкодило одні міжкімнатні деревʼяні двері, закоптило стіни та стелю квартири на площі 35 кв. м, оздоблення вхідних дверей сусідньої квартири, сходових клітин на 4, 5 та 6 поверхах на площі 80 кв. м. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не було.

До гасіння залучалися 8 працівників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та три одиниці техніки. Причина займання встановлюється.

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пожежа кухня рятувальники
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