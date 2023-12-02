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Документи для проходження військово-лікарської комісії тепер надсилатимуть в електронній формі

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 248

 

Це значно спростить процес проходження комісії військовими

Запрацює електронний документообіг між медичними закладами, військовими частинами й територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Така інформація з’явилася на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Тепер пораненим військовим не потрібно стояти у чергах та самостійно відвозити документи до військових частин.

Документи щодо рішення ВЛК про відпустку або про непридатність за станом здоровʼя медзаклад в електронному вигляді направлятиме до військової частини. Після цього військовослужбовець може одразу їхати до центру комплектування за місцем проживання або відпустки. А військова частина після опрацювання рішення ВЛК надсилатиме відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до центру комплектування та соціальної підтримки.

Електронному документообігу підлягатимуть такі документи:

  •  довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
  •  постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;
  •  постанова ВЛК про непридатність до військової служби;
  •  інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Проте, за словами тимчасово виконувача обов’язків начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова, таке нововведення не стосуватиметься кременчуцьких ВЛК.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: shpalta.media
Теги: ВЛК військові ТЦК та СП електронні документи
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