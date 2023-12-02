Документи для проходження військово-лікарської комісії тепер надсилатимуть в електронній формі

Запрацює електронний документообіг між медичними закладами, військовими частинами й територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Така інформація з’явилася на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
Тепер пораненим військовим не потрібно стояти у чергах та самостійно відвозити документи до військових частин.
Документи щодо рішення ВЛК про відпустку або про непридатність за станом здоровʼя медзаклад в електронному вигляді направлятиме до військової частини. Після цього військовослужбовець може одразу їхати до центру комплектування за місцем проживання або відпустки. А військова частина після опрацювання рішення ВЛК надсилатиме відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до центру комплектування та соціальної підтримки.
Електронному документообігу підлягатимуть такі документи:
Проте, за словами тимчасово виконувача обов’язків начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова, таке нововведення не стосуватиметься кременчуцьких ВЛК.
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