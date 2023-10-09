Спрощення роботи ВЛК завдяки електронному документообігу не стосується кременчуцьких ВЛК

Військово-лікарська комісія (ВЛК), яка працювала у приміщенні Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, була розформована, а замість неї створені дві нових ВЛК. Вони працюють у приміщеннях поліклініки КМП «Лікарня Придніпровська» (колишня залізничні лікарня — ред.) та КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (колишня Третя лікарня — ред.)
Про це під час брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів т. в. о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.
Мирослав Волков також відповів на питання журналістів щодо спрощення роботи ВЛК завдяки впровадженню електронного документообігу між ВЛК та військовими частинами.
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