Спрощення роботи ВЛК завдяки електронному документообігу не стосується кременчуцьких ВЛК

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 289

Військово-лікарська комісія (ВЛК), яка працювала у приміщенні Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, була розформована, а замість неї створені дві нових ВЛК. Вони працюють у приміщеннях поліклініки КМП «Лікарня Придніпровська» (колишня залізничні лікарня — ред.) та КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (колишня Третя лікарня — ред.)

Про це під час брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів т. в. о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

— Був повністю замінений весь склад військово-лікарських комісій. Вони тепер працюють не на території військкомату, як це було раніше, — пояснив він.

Мирослав Волков також відповів на питання журналістів щодо спрощення роботи ВЛК завдяки впровадженню електронного документообігу між ВЛК та військовими частинами.

— Це більше стосується штатних ВЛК, які створені при військових шпиталях і які визначають придатність до військової служби військовослужбовців після отримання ними поранень чи наявності захворювань. Позаштатні кременчуцькі ВЛК перевіряють придатність до військової служби тільки військовозобов’язаних. Стан здоров’я військовослужбовців вони не перевіряють. Вони тільки почали працювати, отже говорити про якісь результати поки рано, — додав очільник районного ТЦК та СП.

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