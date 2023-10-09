У Кременчуці готують до випуску туристичну мапу центральної частини міста

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 182

Вже протягом року кременчужанка Олівія Капатія та дизайнерка Ірина Гладка працюють над туристичною мапою Кременчука. І саме зараз вони планують випустити її першу частину — туристичну мапу центральної частини міста.

У зв’язку з цим, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з Олівією Капатією, ініціаторкою цього проєкту, популяризаторкою місцевої історії та блогеркою у царині збереження культурної та архітектурної спадщини нашого міста.

Олівія Капатія

— Як ви дійшли до того, щоб випустити таку мапу?

— Розпочала я свою діяльність з проєкту мініскульптур в Кременчуці, а саме скульптури кременчуцького трамвая. Повномасштабна війна внесла корективи, тож наразі цей проєкт поставила на паузу. Водночас спільна робота з дизайнеркою Іриною Гладкою над «трамвайними» поштівками принесла задоволення, і коли у нас з’явилася ідея створити таку мапу, яка б розвивала туристичний імідж нашого міста, ми вирішили втілити її в життя.

Це великий, об’ємний проєкт. І хоча, коли ви побачите нашу мапу та візьмете її в руки, можете подумати: «ну що вони там цілий рік робили?!», насправді це дуже кропітка робота: треба було всю інформацію зібрати та перевірити, зробити ілюстрації, відредагувати, провести опитування, щотижневі зідзвони з дизайнеркою тощо. А ще ж є сім’я, допомога ЗСУ, та й стовідсоткову зайнятість на основній роботі ніхто не скасовував.

— Натякаєте, що у Кременчука є туристичний потенціал?

— Я переконана, що будь-яке місто має туристичний потенціал. І тут справа більше не в тому скільки є об’єктів культурної та архітектурної спадщини, скільки у тому, щоб вміти про це цікаво розказати. Справді, не правильно вважати що в Кременчуці прям немає на що подивитися. І ця мапа — є невеличким нашим кроком у напрямку того, щоб показати жителям і гостям Кременчука, що у місті все ж є своя культурна і туристична програма.

— Вам хтось ще допомагає?

— Примітно, що вперше до мене звернулися представники управління туризму і культури Кременчуцької міської ради, які проявили ініціативу допомогти нам із цією картою. Це мене дуже порадувало. Коли чиновники від культури звертаються до інфлюенсерів і хочуть співпрацювати, хочуть бути частиною наших проєктів, то для мене певний сигнал того, що місцева влада нарешті відходить від звичного образу морально застарілих безініціативних чиновників.

Є такий вислів, мені завжди дуже він подобався: ніщо не зупинить зміни час яких настав. Наше суспільство вже відчуває потребу в культурному житті та сучасних рішеннях, і тому дуже приємно бачити що є такі кроки назустріч із боку тих, хто ухвалює рішення в місті.

— Це комерційний проєкт?

— Створення мапи це 100% волонтерська діяльність: моя, як авторки, та Ірини Гладкої, як ілюстраторки. А друк покривається коштами від продажу листівок із кременчуцьким трамваєм. Це понад 5 тис. грн, які як я й обіцяла, направляються на міські проєкти. Наразі це саме туристична мапа Кременчука.

— То ваша туристична мапа буде безоплатна? Чи її треба буде купувати?

— Карта ця буде платна. Але це 100% благодійний проєкт — всі вторговані кошти знов будуть направлені на наступні міські проєкти. Тобто як з продажу поштівок гроші пішли на цю мапу, так само всі залучені кошти від мапи підуть на наступні ініціативи. Планується, що це будуть продовження мапи: правобережжя Кременчука, район Міського саду тощо.

Традиційно будуть і підвішені мапи, коли за бажанням люди зможуть оплатити мапу й лишити її для тих, хто не в змозі зараз купити її власним коштом.

— Де можна буде взяти вашу туристичну мапу?

— Наразі ми пропрацьовуємо це питання. Оскільки зараз мова йде саме про мапу центрального маршруту, то ми запрошуємо кав’ярні центрального району до співпраці. І якщо вони хочуть реалізовувати цю карту у себе, то прошу написати мені в Інстаграм.