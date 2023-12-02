Першим заступником начальника Полтавської ОВА призначили Богдана Корольчука

1 грудня Філіп Пронін призначив Богдана Корольчука першим заступником начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
Кандидатуру пана Корольчука погодили в офісі Президента та Кабінеті Міністрів України.
Трудовий шлях Богдана Корольчука почався із роботи в органах внутрішніх справ, далі служив в Національній поліції.
Має статус учасника бойових дій. У 2016 році отримав відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції».
Нагадуємо, цього тижня у Полтавській ОВА уже були кадрові зміни.
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