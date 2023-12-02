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Політика, Полтавщина

Першим заступником начальника Полтавської ОВА призначили Богдана Корольчука

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 192

 

Раніше він працював у поліції та має статус учасника бойових дій

1 грудня Філіп Пронін призначив Богдана Корольчука першим заступником начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Кандидатуру пана Корольчука погодили в офісі Президента та Кабінеті Міністрів України.

Трудовий шлях Богдана Корольчука почався із роботи в органах внутрішніх справ, далі служив в Національній поліції.

Має статус учасника бойових дій. У 2016 році отримав відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Нагадуємо, цього тижня у Полтавській ОВА уже були кадрові зміни.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: заступник голови Полтавська ОВА
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