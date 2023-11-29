У Полтавській ОВА відбулися кадрові зміни

28 листопада начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін призначив своїм заступником Володимира Василенка. Про це повідомив очільник області у своєму телеграм-каналі.
За освітою Володимир Василенко економіст, працював головним спеціалістом Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, займався моніторингом фінансових операцій головного офісу та контролю управління комплаєнсу у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму.
Також відсьогодні з посади керівника апарату Полтавської ОВА звільнена Катерина Бойко. Вона очолювала апарат із 2015 року.
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