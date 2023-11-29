У Полтавській ОВА відбулися кадрові зміни

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28 листопада начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін призначив своїм заступником Володимира Василенка. Про це повідомив очільник області у своєму телеграм-каналі.

У фокусі його функціоналу — запровадження ризик-орієнтованого підходу щодо запланованих тендерів і закупівель, аналіз та структурування даних щодо доходів і видатків в області. Не менш важлива складова роботи — визначення потенційно перспективних напрямів для інвестиційних проєктів, — говорить Пронін

За освітою Володимир Василенко економіст, працював головним спеціалістом Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, займався моніторингом фінансових операцій головного офісу та контролю управління комплаєнсу у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму.

Також відсьогодні з посади керівника апарату Полтавської ОВА звільнена Катерина Бойко. Вона очолювала апарат із 2015 року.