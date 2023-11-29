Куряче філе в гірчиці: швидкий рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Завдяки гірчиці страва набуває нового смаку та аромату. Із курячим філе смакуватимуть соуси: сметанний, томатний чи сирний
Складові:
·Куряче філе — 600 г
·Яйця — 2 шт
·Гірчиця готова — 1 ст. л
·Борошно
·Перець чорний мелений
·Сіль
·Олія — для смаження.
Куряче філе наріжте шматочками завтовшки один сантиметр. Злегка відбийте молотком.
Викладіть філе в миску. Додайте гірчицю, сіль та перець. Все перемішайте, щоб воно повністю вкрилося маринадом. Залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.
Обвалюйте куряче філе в борошні, потім у яйці. На розпеченій сковороді з олією обсмажуйте куряче філе до золотистої скоринки.
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