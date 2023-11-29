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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Куряче філе в гірчиці: швидкий рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 229

 

Завдяки гірчиці страва набуває нового смаку та аромату. Із курячим філе смакуватимуть соуси: сметанний, томатний чи сирний


Складові:


·Куряче філе — 600 г

·Яйця — 2 шт

·Гірчиця готова — 1 ст. л

·Борошно

·Перець чорний мелений

·Сіль

·Олія — для смаження.


Куряче філе наріжте шматочками завтовшки один сантиметр. Злегка відбийте молотком.

Викладіть філе в миску. Додайте гірчицю, сіль та перець. Все перемішайте, щоб воно повністю вкрилося маринадом. Залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.

Обвалюйте куряче філе в борошні, потім у яйці. На розпеченій сковороді з олією обсмажуйте куряче філе до золотистої скоринки.


 



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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дома и Семьи рецепти куряче філе
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