Куряче філе в гірчиці: швидкий рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 229

Завдяки гірчиці страва набуває нового смаку та аромату. Із курячим філе смакуватимуть соуси: сметанний, томатний чи сирний





Складові:





·Куряче філе — 600 г

·Яйця — 2 шт

·Гірчиця готова — 1 ст. л

·Борошно

·Перець чорний мелений

·Сіль

·Олія — для смаження.





Куряче філе наріжте шматочками завтовшки один сантиметр. Злегка відбийте молотком.

Викладіть філе в миску. Додайте гірчицю, сіль та перець. Все перемішайте, щоб воно повністю вкрилося маринадом. Залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.

Обвалюйте куряче філе в борошні, потім у яйці. На розпеченій сковороді з олією обсмажуйте куряче філе до золотистої скоринки.











