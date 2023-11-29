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Кременчук

У Кременчуці юнак, якого розшукувала поліція, повернувся додому сам

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 0

 

Доки його шукали, він був у знайомих

28 листопада пішов гуляти та не повернувся додому 15-річний хлопець. Про це інформує пресслужба Кременчуцького райуправління поліції.

29 листопада до правоохоронців звернулася мати хлопця і розповіла про те, що напередодні її син пішов гуляти та не повернувся ввечері додому. Жінка не могла до нього додзвонитися через відсутність мобільного зв’язку.

Поліція спрямувала патрульні підрозділи на пошуки хлопця. Розшукові заходи тривали близько години, потім зниклий сам повернувся додому. Як повідомляє сам хлопець, увесь цей час він перебував у знайомих.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зниклий безвісти Кременчук
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