У Кременчуцькому краєзнавчому музеї запрацює резиденція святого Миколая

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється резиденція святого Миколая. За інформацією пресслужби Кременчуцької міської ради, усіх охочих запрошують поспілкуватись зі ним і зробити пам'ятні світлини.
Святий Миколай чекатиме дітей 2 і 3 грудня з 14.00 до 18.00 в приміщенні музею за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 2.
Передати лист святому Миколаю та зробити світлини на локації після вихідних можна буде згідно з графіком музею: з середи по неділю з 9.00 до 16.30.
Нагадаємо, також резиденція святого Миколая діятиме 6 грудня на бульварі Українського Відродження, 7а.
*Фото ілюстративне
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