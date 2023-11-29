У Кременчуцькому краєзнавчому музеї запрацює резиденція святого Миколая

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 125

З ним можна буде зробити пам'ятні світлини

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється резиденція святого Миколая. За інформацією пресслужби Кременчуцької міської ради, усіх охочих запрошують поспілкуватись зі ним і зробити пам'ятні світлини.

Святий Миколай чекатиме дітей 2 і 3 грудня з 14.00 до 18.00 в приміщенні музею за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 2.

Передати лист святому Миколаю та зробити світлини на локації після вихідних можна буде згідно з графіком музею: з середи по неділю з 9.00 до 16.30.

Нагадаємо, також резиденція святого Миколая діятиме 6 грудня на бульварі Українського Відродження, 7а.

*Фото ілюстративне