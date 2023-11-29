Веслувальний клуб «Гірник» завершив чергові навчально-тренувальні збори в Горішніх Плавнях

Члени й членкині веслувального клубу «Гірник» саме завершили чергові навчально-тренувальні збори в Горішніх Плавнях. Дворазова призерка Олімпіади Людмила Лузан, її напарниця по каное Валерія Терета, а також Тарас Мазовський та Дмитро Голюк майже два місяці поспіль невпинно працювали над собою, нарощуючи свій потенціал і тренуючись на затоці Барбара.
Після невеличкого відпочинку в Людмили Лузан попереду — навчально-тренувальні збори в Туреччині. Потому ж вона разом зі своїм тренером Миколою Мацапурою та напарницею Валерією повернеться до України. Вже на Батьківщині, на одній зі спортивних баз Львівщини, веслувальниця продовжить посилену підготовку до прийдешнього олімпійського сезону, щоб неодмінно потішити своїх шанувальників чудовими результатами.
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