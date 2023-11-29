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Веслувальний клуб «Гірник» завершив чергові навчально-тренувальні збори в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 103 Новини компаній

 

Сумлінно й старанно — саме так готуються до наступних змагань спортсмени ВК «Гірник»

Члени й членкині веслувального клубу «Гірник» саме завершили чергові навчально-тренувальні збори в Горішніх Плавнях. Дворазова призерка Олімпіади Людмила Лузан, її напарниця по каное Валерія Терета, а також Тарас Мазовський та Дмитро Голюк майже два місяці поспіль невпинно працювали над собою, нарощуючи свій потенціал і тренуючись на затоці Барбара.

— Добре тренуватись, якщо є все для цього необхідне. Веслувальникам пощастило, бо їх, як і решту спортсменів у Горішніх Плавнях підтримує компанія Ferrexpo та її благодійний фонд, яка постійно дбають про наявність необхідного спорядження та всього необхідного інвентаря, участь у змаганнях, організацію та забезпечення тренувального процесу, — зазначив Микола Шишліков, виконавчий директор міського відділення Національний олімпійський комітет України в Горішніх Плавнях, яке опікується розвитком олімпійських видів спорту в місті й регіоні.

Після невеличкого відпочинку в Людмили Лузан попереду — навчально-тренувальні збори в Туреччині. Потому ж вона разом зі своїм тренером Миколою Мацапурою та напарницею Валерією повернеться до України. Вже на Батьківщині, на одній зі спортивних баз Львівщини, веслувальниця продовжить посилену підготовку до прийдешнього олімпійського сезону, щоб неодмінно потішити своїх шанувальників чудовими результатами.

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Автор: Аліса Котова Фото: Дмитро Булига
Теги: Гірник веслування Горішні Плавні
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