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Опитування ТЪ: чи потрібна кременчужанам ялинка на головній площі міста

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 227 Коментарів: 1

 

Міська влада хоче встановлювати ялинку, а військова адміністрація — проти

9 жовтня, під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що штаб оборони Кременчуцького району вирішив заборонити проведення масових заходів на площах Кременчука. Це стосується, зокрема, і розміщення всіляких атракціонів, роледромів тощо. Відповідне доручення надано міському голові Кременчука для негайного виконання.

Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та дізнався у кременчужан їхню думку щодо того, чи потрібно цьогоріч встановлювати новорічну ялинку на головній площі міста. Спойлер — більшість опитаних вважає, що так.

Детальніше відповіді кременчужан дивіться у відео.

Нагадаємо, що міська влада Кременчука рішуче налаштована встановлювати новорічну ялинку на площі Перемоги попри заборону проведення масових заходів. А начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що РВА звертатиметься до органів прокуратури та поліції, щоб забезпечити виконання рішення Кременчуцького районного штабу оборони, про заборону на проведення масових заходів на площах міста.

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Автор: Дарія Згура Відео: Кирило Воронцов
Теги: опитування Новорічна ялинка масові заходи заборона Кременчуцький район Кременчуцька РВА

А як ви вважаєте, чи потрібна цьогоріч ялинка на площі?

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Коментарі: 1

641
Andron777:
Сьогодні, 13:43

Може якусь маленьку і без всяких шаурмів та наливайок.


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