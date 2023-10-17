У Кременчуці п'яний водій спричинив аварію — патрульна поліція

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 1

Алкоголь в організмі керманича в 11 разів перевищує норму

16 жовтня у Кременчуці на вулиці Тараса Бульби сталася аварія, яку спричинив нетверезий водій. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Керманич автомобіля Nissan Leaf не дотримався безпечної швидкості руху та в'їхав в авто Renault Duster, який своєю чергою механічно прискорився та врізався у припарковану автівку.

Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у 51-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2,24 проміле, що більш ніж в 11 разів перевищує норму.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 130 (Керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

*Фото ілюстративне